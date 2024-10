Vor wenigen Augenblicken hat Apple die siebte Beta zu iOS 18.1 und iPadOS 18.1 veröffentlicht. Damit geht die Beta-Phase in die nächste Runde und wir näher uns einem weiteren Schritt der finalen Freigabe. Das Highlight von iOS 18.1 und iPadOS 18.1 wird zweifelsfrei die Einführung der ersten Apple Intelligence Funktionen sein. Dieser werden zum Start allerdings nicht auf dem iPhone und iPad in Deutschland zur Verfügung stehen. Apple Intelligence kann allerdings auf dem Mac auch in Deutschland von Tag 1 an (wenn auch nur auf Englisch) genutzt werden.

Apple gibt Beta 7 zu iOS 18.1 und iPadOS 18.1

Lange wird es nicht mehr dauern, bis Apple die finale Version von iOS 18.1 und iPadOS 18.1 veröffentlichen wird. Mit dem heutigen Tag erreichen wir die Beta 7 und somit vermutlich eine der letzten Beta-Versionen. Am Einfachsten kann die Beta 7 zu iOS 18.1 und iPadOS 18.1 direkt am iPhone bzw. iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdates -> Beta-Updates installiert werden. Hierfür muss allerdings die Apple ID eures Entwicklerkontos mit dem Gerät verknüpft sein.

Apple Intelligence war nicht Bestandteil von iOS 18 und iPadOS 18. Vielmehr schob Apple die Features ein paar Wochen nach hinten und setzt nun alle Hebel in Bewegung, um die ersten Features einzuführen. Welche Neuerungen iOS 18.1 und iPadOS 18.1 bieten, haben wir euch hier, hier, hier, hier, hier und dort hinterlegt. Wir gehen davon aus, dass zum jetzigen Zeitpunkt alle Neuerungen implementiert wurden, die Apple für iOS 18.1 und iPadOS 18.1 vorgesehen hat. Nun dürften die Entwickler ausschließlich an Bugfixes und Leistungsverbesserungen arbeiten.

Apple selbst hat zu verstehen gegeben, dass iOS 18.1 und iPadOS 18.1 im Laufe des Oktobers veröffentlicht wird. In der Gerüchteküche hieß es, dass die finale Freigabe am 28. Oktober erfolgt.

Update 19:35 Uhr

Die fünften Entwickler Beta-Builds von watchOS 11.1, tvOS 18.1 und visionOS 2.1 sind jetzt ebenfalls verfügbar.