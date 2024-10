Das iPhone 16 Pro Max hat sich schnell als das beliebteste Modell in Apples neuester Modellreihe etabliert, wobei die Nachfrage auch fünf Wochen nach der Markteinführung das Angebot übersteigt. Laut dem Apple Product Availability Tracker von J.P. Morgan sind die Lieferzeiten für die meisten iPhone 16 Modelle zwar kürzer geworden, aber das Pro Max ist nach wie vor schwer zu bekommen.

iPhone 16 Pro Max bleibt heiß begehrt

In den USA bleiben die Lieferzeiten des iPhone 16 Pro Max bei 29 Tagen, ein klares Zeichen dafür, dass das Premium-Modell die gefragteste Option ist. Im Gegensatz dazu sind die anderen Modelle des iPhone 16 Lineups viel leichter zu bekommen. Die Wartezeit auf das Standard-iPhone 16 ist von vier Tagen in der letzten Woche auf nur drei Tage gesunken, während sich die Wartezeit für das iPhone 16 Plus von sechs auf drei Tage verkürzt hat. Das iPhone 16 Pro ist zwar immer noch sehr beliebt, aber die Verfügbarkeit hat sich nur geringfügig verbessert, wobei die Lieferzeit von 22 auf 21 Tage gesunken ist.

Weltweit ist die Situation ähnlich wie in den USA, denn das Pro Max weist in allen Ländern durchweg die längsten Wartezeiten auf. Die Lieferzeiten für die anderen Modelle verbessern sich jedoch kontinuierlich. In China zum Beispiel sind das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus jetzt innerhalb eines Tages erhältlich, was eine deutliche Verbesserung darstellt. Für das Pro Max beträgt die Wartezeit jedoch immer noch 26 Tage, obwohl sie im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken ist. In Europa ist das Bild der Verfügbarkeit ähnlich. In Deutschland beträgt die Wartezeit für das Pro Max jetzt 31 Tage, während sie in Großbritannien bei 29 Tagen bleibt. Unterdessen sind die Basismodelle viel schneller verfügbar.

Kurz gesagt, während sich die Verfügbarkeit der iPhone 16 Modelle insgesamt verbessert, ist die Nachfrage nach dem Pro Max weiterhin außergewöhnlich hoch.

Die ermittelten Daten können sich je nach Farbe und Speichervariante leicht unterscheiden. Zudem gibt es das iPhone 16 mit Vertrag natürlich bei verschiedenen Anbietern: