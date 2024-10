Mit der Freigabe von iOS 18.1 wird am 28. Oktober gerechnet. Parallel dazu arbeitet Apple bereits an iOS 18.2 und weitere Updates. Das kommende X.2 Update wird die nächsten Apple Intelligence Funktionen bieten. Nun gibt es im Backend Hinweise auf zwei der kommenden AI-Funktionen, die Apple für iOS 18.2 plant.

Vorbereitung auf iOS 18.2: Code gibt Hinweise auf kommenden Apple Intelligence Funktionen

Bei den beiden neuen Funktionen, die nun im Backend-Code aufgetaucht sind, handelt es sich um „Siri mit ChatGPT“ uns „Visual Intelligence“ für das iPhone 16. Beide Funktionen hat Apple mit „später in diesem Jahr“ markiert. Dabei durfte es sich um iOS 18.2 handeln, auch wenn Apple dies nicht explizit bestätigt hat. Die Hinweise im Backend sind nun ein Hinweis drauf, dass die Funktionen ohne Verzögerungen eingeführt werden.

Apple integriert den Zugang zu ChatGPT in Erlebnisse in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia. So könnt ihr auf das Wissen zurückgreifen − und auf die Fähigkeiten, Bilder und Dokumente zu verstehen − ohne zwischen Tools zu wechseln. Siri kann das Wissen von ChatGPT nutzen, wenn es hilfreich ist. Ihr werdet um Erlaubnis gebeten, bevor Fragen an ChatGPT gesendet werden, zusammen mit Dokumenten oder Fotos. Siri präsentiert dann direkt die Antwort.

Visual Intelligence ist eine neue Funktion für die iPhone 16 Modelle, und die der Kamerasteuerung eine neue Funktion verpasst. Ihr könnt eure Kamera auf ein Motiv richten und die Details eurem Kalender hinzufügen, sie verwenden, um reale Objekte ähnlich wie Google Lens zu erkennen und vieles mehr.

Zu den weiteren Neuerungen von iOS 18.2 werden Genmoji und Image Playground gehandelt. iOS 18.1 könnte am 28. Oktober veröffentlicht werden. Parallel dazu dürfte die Beta-Phase zu iOS 18.2 starten.