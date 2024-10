Apple hat das neue iPad mini vorgestellt, das einige beeindruckende Verbesserungen mitbringt. Mit der Power des A17 Pro Chips, einem hochwertigen 8,3 Zoll Liquid Retina Display und Unterstützung für den Apple Pencil Pro liefert das kleine Kraftpaket jede Menge Leistung im kompaktesten Design der iPad-Familie. Das iPad mini 7 kann ab sofort im Apple Online Store bestellt werden und wird am 15. Oktober ausgeliefert.

Design und Display: Schlank, stylisch, farbenfroh

Beim Design bleibt Apple beim Bewährten, und das ist gut so. Das neue iPad mini ist kompakt, leicht und in vier attraktiven Farben erhältlich – darunter ein brandneues Blau und Violett. Das 8,3 Zoll Liquid Retina Display bietet solide Farben und eine gute Schärfe, ideal für alles vom Lesen bis zum Skizzieren. Zwar gibt es hier kein OLED oder ProMotion, aber die Bildqualität ist trotzdem gut – egal, ob ihr unterwegs Serien schaut oder mit dem Apple Pencil Pro kreative Ideen festhaltet.

Power unter der Haube: Der A17 Pro Chip

Der A17 Pro Chip bringt das iPad mini auf ein neues Leistungsniveau und sorgt für eine erhebliche Leistungssteigerung. Ob ihr Grafik-Apps nutzt, AR-Experiences erlebt oder einfach nur spielt: Die 30 Prozent schnellere CPU und eine noch bessere GPU liefern laut Apple mehr als genug Power. Bei grafikintensiven Spielen sorgt die hardwarebeschleunigte Raytracing-Funktion dafür, dass unter anderem Schatten und Licht realistischer dargestellt werden.

Apple Pencil Pro: Neue Möglichkeiten

Der Apple Pencil Pro erweitert die Funktionalität des iPad mini mit seinen neuen, vielseitigen Fähigkeiten. Mit Funktionen wie der Druckerkennung, der Haptic Engine und der neuen Schwebefunktion habt ihr die Kontrolle über eure Skizzen und Designs. Einfach doppelt tippen, Farben wechseln, drehen – der kreative Workflow wird so nicht unterbrochen. Und durch die praktische magnetische Halterung haftet der Stift sicher am iPad und ist immer griffbereit.

Kamera: Vielseitig und praktisch

Apple spendiert dem iPad mini eine 12 MP Weitwinkelkamera mit Smart HDR 4. Das heißt: Eure Fotos sehen natürlicher aus und Details werden klar hervorgehoben. Die 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus ist perfekt für Videocalls oder FaceTime mit der Familie. Das iPad mini kann sogar Dokumente direkt in der Kamera-App erkennen und scannen.

Besser verbunden: schnelleres WLAN und USB-C

Das iPad mini bietet dank WLAN 6E und USB-C-Anschluss schnellere Verbindungen. Damit könnt ihr schneller surfen, Filme streamen oder große Videodateien übertragen. Besonders praktisch für alle, die auch unterwegs arbeiten müssen: Die Cellular-Version mit 5G sorgt dafür, dass man auch fernab von WLAN-Hotspots immer vernetzt bleibt.

iPadOS 18: Mehr Intelligenz, mehr Produktivität

iPadOS 18 bringt eine Vielzahl leistungsstarker Features, die das iPad-Erlebnis erweitern, mit dabei sind:

Die neue Rechner App ist speziell für das iPad entwickelt worden und ermöglicht es, mithilfe des Apple Pencil mathematische Ausdrücke direkt zu lösen. Die App bietet einfache und wissenschaftliche Rechnerfunktionen, inklusive neuer Features wie Verlauf und Umrechnung von Einheiten. Mit den mathematischen Notizen können Nutzer mathematische Ausdrücke eintippen oder schreiben, um sie sofort gelöst zu sehen.

In der Notizen App werden handschriftliche Notizen dank Smart Script noch flüssiger und flexibler. Nutzer können einfach freien Raum hinzufügen oder getippten Text in ihrer Handschrift einfügen, während die Handschrift automatisch in Echtzeit optimiert wird, um leserlicher zu erscheinen.

Die neue Audioaufnahme- und Transkriptionsfunktion erlaubt es, Vorlesungen oder Gespräche aufzuzeichnen und automatisch in Text zu verwandeln, der zusammen mit der Audioaufnahme gespeichert wird. So lässt sich später gezielt nach bestimmten Stellen suchen.

Mit neuen anpassbaren App-Symbolen und Widgets könnt ihr euer iPad nun noch persönlicher gestalten. App-Symbole und Widgets können größer dargestellt oder mit verschiedenen Effekten versehen werden, um das perfekte Benutzererlebnis zu schaffen. Das Kontrollzentrum wurde ebenfalls überarbeitet und bietet jetzt schnellen Zugriff auf häufig genutzte Steuerelemente sowie die Möglichkeit, Steuerelemente aus Drittanbieter-Apps hinzuzufügen.

Die Fotos App hat ein großes Update erhalten, mit neuen Tools, die es erleichtern, Fotos und Inhalte zu finden, ohne diese in Alben organisieren zu müssen. In der Nachrichten App gibt es nun animierte Texteffekte, verbesserte Tapbacks und die Möglichkeit, Nachrichten zu einem späteren Zeitpunkt zu senden, wodurch die Kommunikation noch vielseitiger wird.

Dank des A17 Pro Chips wird das iPad mini 7 alle neuen Apple Intelligence Funktionen unterstützen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass sich in der EU der komplette Release von Apple Intelligence auf das nächste Jahr verschieben wird, da es laut Apple „regulatorische Unsicherheiten gibt, die durch den Digital Markets Act (DMA) entstanden sind“.

Preis und Verfügbarkeit

Das neue iPad mini startet ab 599 Euro und bietet dabei mit 128 GB in der Basisversion doppelt so viel Speicher wie die vorherige Generation. Für diesen Preis bekommt ihr ein ausgewogenes iPad-Erlebnis – kompakt, aber leistungsstark und bereit für Apple Intelligence.

Ihr könnt das neue iPad mini ab heute, 15. Oktober, im Apple Online Store und in der Apple Store App bestellen. Es wird ab Mittwoch, 23. Oktober, ausgeliefert und in Apple Stores sowie bei autorisierten Apple Händlern erhältlich sein.