Wenn ihr Fans der erfolgreichen Spionageserie „Slow Horses“ seid, gibt es gute Neuigkeiten: Die Serie wird offiziell für eine sechste Staffel verlängert. Staffel 4 ist gerade zu Ende gegangen, Staffel 5 hat Apple Anfang des Jahres angekündigt, und schon gibt es grünes Licht für die sechste Staffel 6. Was uns in der Fortsetzung erwartet, verraten wir euch hier.

Zwei neue Staffeln, auf die man sich freuen kann

Es ist recht selten, dass eine Streaming-Serie so weit im Voraus verlängert wird, aber „Slow Horses“ hat sich als eine der beliebtesten Serien auf Apple TV+ erwiesen. Die einzigartige Mischung aus trockenem Witz, Spionage und unvergesslichen Charakteren hat eindeutig den Nerv der Zuschauer getroffen, sodass sich Apple nicht so bald von der Serie verabschieden wird.

Tatsächlich hat Apple keine Zeit verschwendet. Staffel 5 war bereits in Arbeit, als Staffel 4 endete, und die sechste Staffel wird anschließend in Produktion gehen. Trotz der guten Aussichten müssen wir uns noch ein wenig gedulden. So wird die fünfte Staffel von „Slow Horses“ erst im Laufe des Jahres 2025 auf Apple TV+ erscheinen. Doch das soll nicht heißen, dass wir uns nicht schon anschauen können, was Jackson Lamb und den Rest der Außenseiter-Spione erleben werden. Einen Ausblick auf Staffel 5 haben wir bereits mit der Veröffentlichung des neuen Teasers gegeben.

Staffel 6 wird nicht nur auf einem, sondern auf zwei Romanen von Mick Herron basieren – Joe Country und Slough House. Das bedeutet, dass Apple TV+ auf eine umfangreiche Quelle von Handlungssträngen zurückgreift, was einige wichtige Entwicklungen in der Geschichte mit sich bringen könnte.

Deadline schreibt zum Handlungsstrang (Achtung, Spoiler):

„In Staffel 6 begeben sich die Spione auf die Flucht, als Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) sie alle in ein tödlich riskantes Spiel um Vergeltung und Rache verwickelt. Die sechste Staffel wird auf zwei Romanen von Mick Herron basieren, Joe Country und Slough House, dem sechsten und siebten Teil der Buchreihe.“

Bislang bestand jede Staffel von „Slow Horses“ aus sechs Episoden. Selbst bei dem längeren Ausgangsmaterial (zwei Bücher) wird Apple in Staffel 6 anscheinend an diesem Format festhalten. Das ist ein wenig überraschend – angesichts der umfangreicheren Geschichte, hätte man eine längere Staffel erwarten können. Aber vielleicht ist das ja auch ein Teil des Charmes der Serie: die kompakten Staffeln mit sechs Episoden, die Lust auf mehr machen, anstatt die Dinge in die Länge zu ziehen. Bemerkenswert ist auf jeden Fall, dass „Slow Horses“ aller Voraussicht die erste Apple TV+ Serie mit mindestens sechs Staffeln werden wird. Die ersten vier Staffeln von „Slow Horses“ können bereits auf Apple TV+ gestreamt werden.

„Slow Horses“ auf Apple TV+

Die Serie „Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb“ folgt einem Team britischer Geheimdienstmitarbeiter, die in die sogenannte Slough-House-Abteilung des MI5 versetzt werden. Die Abteilung sammelt gescheiterte MI5-Agenten. Jeder Einzelne hat hier in irgendeiner Weise Mist gebaut. Die Außenstelle für „Versager“ bietet jedoch weitaus mehr, als man zunächst vermutet. Vom IT-Nerd bis zum Organisationstalent reichen die Fähigkeiten der Ausgestoßenen, was sich im Laufe der Handlung noch bezahlt macht. Gary Oldman spielt Jackson Lamb, den Anführer der Slough-House-Spione, die mit allen Mitteln wieder in den Spionagedienst einsteigen wollen.

Zu den Darstellern gehören neben Gary Oldman auch Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung und weitere.