Apples neuestes Update für iOS ist da, und auch wenn die iOS 18.1 Entwickler-Beta 7 nicht wie ein Meilenstein anmutet, bringt die Beta doch einige Feinabstimmungen für das iPhone-Erlebnis mit sich, die es wert sind, genau betrachtet zu werden.

Ein neuer Look für das Uhren-Widget

Wenn ihr gerne den Home-Bildschirm personalisiert, wird euch beim Uhr-Widget etwas auffallen. In iOS 18.1 Beta 7 hat Apple das Erscheinungsbild des Widgets verändert und ihm im „Tinted Mode“ (benutzerdefinierte Tönung) einen durchsichtigen Look verpasst. Die Änderung mag klein erscheinen, aber wenn man ein Fan des eleganten, futuristischen Looks ist, den Apple mit iOS anstrebt, wird man es zu schätzen wissen. Der neue Look passt perfekt zu den durchsichtigen UI-Effekten, die Apple seit Jahren verwendet, angefangen mit iOS 7 im Jahr 2013. Zudem erinnert das aktualisierte Uhr-Widget an einige der Unschärfe- und Transparenzeffekte von visionOS.

Fehlerbehebungen und Startbildschirme

Abgesehen von den geänderten Uhr-Widgets scheint die siebte Entwickler-Beta von iOS 18.1 keine großen Änderungen mit sich zu bringen. Ähnlich wie die Entwickler-Beta 6 enthält das Update jedoch ein paar neue Startbildschirme für ausgewählte Systemanwendungen.

Die Startbildschirme werden beim Öffnen der Anwendungen Home, Podcasts, TV und Sprachmemos angezeigt. Die Info-Fenster informieren die Benutzer über neue Funktionen in den jeweiligen Anwendungen, auch wenn die Funktionen selbst mit früheren iOS 18 Updates hinzugefügt wurden.

Zudem enthält die iOS 18.1 Beta 7 verschiedene Fehlerkorrekturen und Verbesserungen unter der Haube, die letztendlich das Betriebssystem als Ganzes verbessern. Dies war zu erwarten, da Apple sich auf die baldige offizielle Veröffentlichung von iOS 18.1 vorbereitet.