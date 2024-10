Apple hat seinen eigenen Verkaufsrekord gebrochen und die höchsten iPhone-Verkaufszahlen für ein drittes Quartal erzielt, während sich der weltweite Smartphone-Markt auf dem Weg der Besserung befindet. Auch wenn Apple erst spät im dritten Quartal das iPhone 16 Lineup gebracht hat, konnte das Unternehmen fast Samsung von der Spitze der weltweiten Smartphone-Charts verdrängen.

Apple vs. Samsung: Ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Nach den neuesten Zahlen von Canalys liegen Apple und Samsung mit einem Anteil von jeweils 18 % am weltweiten Smartphone-Markt praktisch gleichauf. Samsung liegt knapp an der Spitze, aber hier ist der entscheidende Punkt: Samsungs Anteil ist im Vergleich zum letzten Jahr um 3 % gesunken, während Apples Anteil um 1 % gestiegen ist. Noch nie war Apple in einem dritten Quartal so nah dran, die Führung zu übernehmen.

Samsung brachte seine neuesten Smartphones im Juli auf den Markt, genau zu Beginn des dritten Quartals. Apple hingegen brachte die iPhone 16 Serie am 13. September auf den Markt – genau in der Mitte des letzten Monats des Quartals. Man sollte meinen, dass weniger Zeit weniger Verkäufe bedeuten würde, aber es scheint, dass das kurze Zeitfenster Apple nicht aufgehalten hat.

Doch es geht nicht nur um die neuen Modelle. Auch die vorangegangenen iPhones von Apple sind nach wie vor begehrte Produkte. Laut Canalys-Analyst Runar Bjorhovde hat auch die anhaltende Nachfrage nach älteren iPhones eine wichtige Rolle bei Apples hervorragenden Ergebnissen im dritten Quartal gespielt.

„Apple hat seinen bisher höchsten Absatz für ein drittes Quartal erreicht und war noch nie näher an der Führung des weltweiten Smartphone-Marktes in einem dritten Quartal als jetzt“, erklärt Bjorhovd. „Die anhaltend starke Nachfrage nach der iPhone 15 Serie und den älteren Modellen von Apple spielte eine wichtige Rolle für die Leistung im dritten Quartal.“

Der Blick nach vorn

Auf dem Markt ist eine deutliche Verschiebung hin zu Premium-Geräten zu beobachten. Viele Menschen sind bereit, ihre während der Pandemie gekauften Geräte aufzurüsten, und sie sind auf der Suche nach hochwertigen Funktionen. Apple hat das im Griff, vor allem in wichtigen Märkten wie Nordamerika und Europa.

Und so prognostiziert Canalys, dass die iPhone 16 Serie Apple ein starkes Ende des Jahres 2024 bescheren wird. Dabei soll der Schwung bis in die erste Hälfte des Jahres 2025 beibehalten werden. Zudem erwarten die Analysten, dass Funktionen wie Apple Intelligence noch mehr Nutzer in das Apple-Ökosystem locken werden.

Globaler Smartphone-Markt im Aufwind

Rundum gute Nachrichten: Der weltweite Smartphone-Markt wuchs im 3. Quartal 2024 um 5 % im Vergleich zum Vorjahr. Das ist das vierte Wachstumsquartal in Folge und ein Zeichen dafür, dass die Branche wieder im Aufwind ist.

Interessanterweise zögern noch viele Verbraucher mit einem Upgrade, weil sie möglicherweise auf die kommenden Angebote während des Black Friday warten. Wir könnten also schon bald einen weiteren Anstieg der Verkaufszahlen erleben.