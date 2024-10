Die Segway Navimow Mähroboter haben wir in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Mal thematisiert. Nun lohnt es sich, erneut auf die Mähroboter zu blicken. Ein kostenloses App-Update bringen den “Tierfreundlich”-Modus für die Mährobotor Segway Navimow.

Segway Navimow: Update bringt “Tierfreundlich”-Modus für den Mährobotor

Segway Navimow hat ein Update für seine App veröffentlicht, so dass diese ab sofort in Version 2.3 aus dem App Store heruntergeladen werden kann. Mit diesem ändert die Navimow i-Reihe seine Route und hält Sicherheitsabstand zu Tieren wie Hunden, Katzen und Igeln.

Nach dem Update erhält Segway Navimow i einen neuen “Tierfreundlich”-Modus, der für zusätzlichen Schutz von Tieren sorgt. Befindet sich ein Gartenbesucher im Mähbereich, stoppt der Navimow in einer Entfernung von fünf Metern, ändert seine Mährichtung und generiert innerhalb von Sekunden eine neue Mähroute. Dabei wird darauf geachtet, dass der Mähroboter sich stets in einem Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zum Tier befindet.

Darüber hinaus verfügt der Segway Navimow über verschiedene weitere Fähigkeiten zum Schutz tierischer Gartenbesucher. So kann die Navimow i-Reihe dank ihrer VisionFence-Technologie und anspruchsvoller KI-Technologie 13 verschiedene Tierarten – darunter Haustiere, aber auch Wild- und Nutztiere – aus sicherer Entfernung erkennen. Zusätzlich sind die Mähroboter dank ihres Algorithmus in der Lage, anhand ihrer GPS-Koordinaten den Sonnenverlauf zu berechnen und optional ihr Verhalten daran anzugleichen. Mähfahrten werden dann erst nach der Morgendämmerung gestartet bzw. abgebrochen, sobald es dunkel wird. So vermeidet der Navimow die Begegnung mit dämmerungs- und nachtaktiven Tieren wie Igeln und Kaninchen. Außerdem können Bereiche im Garten, in denen nicht gemäht werden soll, gezielt als “BioLife-Inseln“ festgelegt werden. So kommt der Mähroboter gar nicht erst in die Nähe von Arealen mit Hecken oder Laubbäumen, die von Wildtieren gerne als Schlaf- und Brutnester genutzt werden.