The Walt Disney Company (Deutschland) GmbH und waipu.tv intensivieren ihre Zusammenarbeit und schnüren ein verdammt heißes Angebot. Ab sofort können Disney+ und waipu.tv Perfect Plus als Bundle in einem Paket gebucht werden. waipu.tv mit Disney+ kostet nur 9 Euro mtl. Ihr erhaltet 50 Prozent Rabatt für 12 Monate.

waipu.tv mit Disney+ 50 Prozent Rabatt über 12 Monate

Die Tage werden wieder kürzer und so langsam aber sicher nähern wir uns der gemütlichen Herbst- und Winterzeit. Passend dazu hat waipu.tv ein unschlagbares Angebot: Perfect Plus-Paket in Kombination mit Disney+! Dieses Paket bringt nicht nur die aktuellsten TV-Shows und Live-Events mit waipu.tv, sondern auch die besten Blockbuster, Serien und Filme von Disney+. Für Entertainment in der Vorweihnachtszeit und darüber hinaus ist bestens gesorgt.

Ihr erhaltet 50 Prozent Rabatt für 12 Monate auf waipu.tv Perfect Plus mit Disney+ Standard mit Werbung. Das bedeutet eine Ersparnis von 108,00 Euro im Jahr. Andersherum ausgedrückt zahlt ihr für waipu.tv Perfect Plus mit Disney+ nur 9 Euro monatlich für 12 Monate.

-> Hier geht es zu waipu.tv + Disney+ für nur 9 Euro mtl.