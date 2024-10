Apple hat eine spannende Neuerung für Apple Business Connect vorgestellt. Diese Plattform ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, ihre Markenpräsenz auf Apps zu erweitern, die täglich von über einer Milliarde Apple Nutzer verwendet werden – darunter Apple Karten, Wallet und Mail. Ob kleines Online-Business oder größeres Unternehmen ohne physische Standorte: Ab sofort haben alle die Chance, ihre Marke in Apples Ökosystem präsent zu machen und Kunden mit gezielten Informationen direkt zu erreichen.

Apple Business Connect

Apple Business Connect richtet sich an alle Unternehmen – ob mit oder ohne physische Standorte. So können Unternehmen weltweit ihre Sichtbarkeit in Apples Ökosystem zentral organisieren. Stellt euch vor, ihr betreibt einen Online-Shop: Nun könnt ihr dafür sorgen, dass euer Logo, euer Name und sogar spezielle Angebote in Apple Karten sichtbar sind. Die einheitliche Darstellung eurer Marke in Apps, die Anwender ohnehin täglich nutzen, bietet eine enorme Möglichkeit, Vertrauen zu schaffen und eure Zielgruppe dort zu erreichen, wo sie sich aufhält.

Neue Features für besseren Kundenkontakt

Business Connect kommt nun mit einer Reihe von neuen Tools und Features, die darauf abzielen, Unternehmen bei der Kommunikation mit Kunden zu unterstützen. Bisher konnten Unternehmen über Business Connect ihre Standorte in Apple Karten verwalten – inklusive Fotos, Logos und sogar speziellen Angeboten. Jetzt wird das Ganze mit folgenden Möglichkeiten noch interessanter:

Branded Mail: Unternehmen können ihren Markennamen und ihr Logo in E-Mails anzeigen lassen. Das hebt die Firmen-E-Mails in der Mail-App hervor und sorgt dafür, dass das Unternehmen besser erkannt wird. Ab sofort können sich Interessenten dafür registrieren, und noch in diesem Jahr werden Kunden das Logo in ihren Posteingängen sehen.

Tap to Pay Branding: Bei Tap to Pay auf dem iPhone gibt es nun die Möglichkeit, das Firmen-Logo anstelle eines generischen Symbols anzeigen zu lassen. Das schafft Vertrauen, denn Kunden wissen sofort, dass sie an ein verifiziertes Unternehmen zahlen.

Business Caller ID: Ab dem nächsten Jahr kommt auch die Business Caller ID hinzu. Das bedeutet, dass bei eingehenden Anrufen von einem Unternehmen der Name, Logo und die Abteilung angezeigt werden. So wird es für Kunden einfacher, verifizierte Unternehmen von Spam-Anrufen zu unterscheiden.

Warum das wichtig ist

Für Unternehmen ist es wichtiger denn je, sichtbar und wiedererkennbar zu sein. Apple Business Connect bietet hier einen enormen Mehrwert, besonders weil Apple Nutzer immer wieder die gleichen Apps verwenden, um mit Unternehmen in Kontakt zu treten. Eine klare, einheitliche Markenpräsenz hilft nicht nur dabei, Vertrauen aufzubauen, sondern auch dabei, die Reichweite zu vergrößern und neue Kunden zu gewinnen. Gerade Unternehmen, die online arbeiten oder keine physischen Standorte haben, profitieren enorm von diesen neuen Möglichkeiten.

David Dorn, Senior Director of Internet Software and Services Product bei Apple, erklärt:

„Wir freuen uns, allen Unternehmen – auch solchen ohne physischen Standort – die Möglichkeit zu bieten, einen Markenauftritt zu erschaffen, der einheitlich in den Apple Apps erscheint, die täglich von über einer Milliarde Menschen genutzt werden.“

Das klingt nach einer echten Chance, insbesondere für kleinere Unternehmen, die ihre Marke bekannter machen wollen.

Registrierung leicht gemacht

Der Registrierungsprozess für Business Connect ist einfach gehalten. Egal, ob ihr ein virtuelles, ein Online- oder ein Dienstleistungsunternehmen betreibt: Ihr könnt euch von jedem Gerät aus über die Self-Service Webseite mit eurem bestehenden oder einem neuen Apple Account anmelden. Sobald ihr registriert seid, könnt ihr anfangen, eure Marke kostenlos anzupassen. Ihr habt sogar die Möglichkeit, eure Standortinformationen in großem Umfang von Partneragenturen wie DAC Group, SOCi oder Yext verwalten zu lassen.