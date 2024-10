Apple hat das iPad mini 7 gestern über eine Pressemitteilung recht unspektakulär angekündigt, was für viele unerwartet kam. Immerhin gehörte das kompakte iPad zu den Kandidaten eines möglichen Oktober-Events. Aber die große Frage bleibt bestehen: Wird Apple noch eine Oktober-Präsentation abhalten? Die überraschende Ankündigung des neuen iPad mini bedeutet nicht zwangsläufig das Ende einer möglichen Keynote. Apple hat noch einige Produkte für dieses Jahr in der Pipeline, die eine Keynote verdient hätten – allen voran die neuen M4-Macs.

Apples Oktober-Events

Wird es ein Apple-Event im Oktober geben? Das legt zumindest die Geschichte nahe. Apple hat in der Vergangenheit regelmäßig Veranstaltungen im Oktober abgehalten, die sich häufig auf Mac-Produkte konzentrierten. Das letzte Oktober-Event mit dem Titel „Scary fast“ fand am 30. Oktober 2023 statt. Vorgestellt wurden neue MacBook Pro Modelle und ein neuer iMac. Frühere Oktober-Events enthielten verschiedene Mac- und iPad-Ankündigungen, was die Tendenz von Apple zeigt, diese Zeit für Produktvorstellungen zu nutzen, die nichts mit dem iPhone zu tun haben.

Eine Oktober-Keynote würde sich sicher lohnen. Die Gerüchte um Apples kommende Mac-Reihe deuten darauf hin, dass es im Oktober mehr als nur iterative Updates geben könnte. Es wird erwartet, dass die neuen MacBook Pro und iMac Modelle mit M4-Chips ausgestattet sein werden – ein Upgrade des M3, der letztes Jahr vorgestellt wurde. Aber der vielleicht spannendste Teil? Der Mac mini. Gerüchten zufolge soll er das größte Redesign seit 2010 erfahren. Stellt euch einen Mac mini vor, der fast so kompakt wie ein Apple TV ist und zwei zusätzliche USB-C-Anschlüsse an der Vorderseite hat – ein frisches, neues Design, das dem Mac Studio ähnlicher ist. Wenn das stimmt, ist das definitiv die Art von Produkt, das Apple gerne in einer sorgfältig gestalteten Präsentation vorstellen würde.

Ein weiteres erwähnenswertes Detail: Während Apple den Standard-M4-Chip bereits Anfang des Jahres im iPad Pro eingeführt hat, warten wir immer noch auf die höherwertigen Chips M4 Pro und M4 Max. In der Vergangenheit wurden diese Chips mit Ankündigungen im Event-Stil gepaart, und der Oktober wäre die perfekte Bühne dafür.

Wird es also ein Event geben?

Um es klar zu sagen – nichts ist in Stein gemeißelt, bis wir die bekannte animierte Einladung von Apple sehen, aber es gibt sicherlich gute Gründe für ein Event im Oktober. Die verhaltene Markteinführung des iPad mini 7 bedeutet nicht unbedingt, dass wir für diesen Monat fertig sind. Wenn überhaupt, könnte es ein Zeichen dafür sein, dass Apple den Weg für eine auf den Mac fokussierte Veranstaltung freimacht.