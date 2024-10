Apple hat heute eine neue öffentliche Beta-Version von macOS Sequoia 15.1 veröffentlicht, die es auch Beta-Testern, die kein Entwickler-Konto haben, ermöglicht, das Betriebssystem vor dem Start am 28. Oktober zu testen. Die neueste Beta-Version kommt einen Tag, nachdem Apple die siebte Beta für Entwickler bereitgestellt hat.

Öffentliche Beta-Tester, die sich für Apples Beta-Testprogramm angemeldet haben, können das macOS Sequoia 15.1 Update herunterladen, indem sie die Einstellungen-App öffnen, den Abschnitt Softwareaktualisierung aufrufen und die Option öffentliche Beta auswählen.

Das wichtigste Highlight von macOS Sequoia 15.1 ist die Integration von Apple Intelligence. Apple hat verdeutlicht, dass erste Apple Intelligence Funktionen mit iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS 15.1 auf iPhone, iPad und Mac kommen. Weitere Features folgen in den nächsten Monaten. Apple Intelligence unterstützt zum Start Englisch (USA) und wird im Dezember auf andere Varianten der englischen Sprache für Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und Großbritannien ausgedehnt. Unterstützung für weitere Sprachen, darunter Chinesisch, Französisch, Japanisch und Spanisch, folgt im nächsten Jahr. Von Deutsch ist bislang keine Rede.

Apple erklärt die neuen KI-Funktionen:

„Mit Schreibwerkzeugen können Nutzer Text verbessern, indem sie ihn umformulieren, Korrektur lesen und zusammenfassen, und zwar fast überall dort, wo sie schreiben, unter anderem in Mail, Notizen, Pages und Apps von Drittanbietern.

In Fotos können Nutzer jetzt das Rückblicke Feature verwenden, um Filme ganz nach ihren Wünschen zu erstellen, indem sie einfach eine Beschreibung eingeben. Außerdem können sie natürliche Sprache nutzen, um bestimmte Fotos zu finden, und das Suchen in Videos wird noch besser durch die Möglichkeit, bestimmte Momente in Clips zu finden. Das neue Bereinigen Werkzeug kann störende Objekte im Hintergrund eines Fotos erkennen und entfernen, ohne das Motiv dabei versehentlich zu verändern.

In den Apps Notizen und Telefon können Nutzer Audio aufnehmen, transkribieren und zusammenfassen. Wenn während eines Anrufs eine Aufnahme in der Telefon App gestartet wird, werden die Teilnehmer automatisch benachrichtigt, und nach Ende des Anrufs erstellt Apple Intelligence auch eine Zusammenfassung, mit der sich Nutzer wichtige Punkte wieder ins Gedächtnis rufen können.