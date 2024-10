Apple hat gestern nicht nur das neue iPad mini (7. Generation) angekündigt, sondern auch weitere Anpassungen innerhalb der iPad Familie vorgenommen. So hat das Unternehmen beim Apple Pencil ausgedünnt und den Preis des iPad (10. Generation) nach unten korrigiert.

Zweite Preissenkung für das iPad 10

Am 18. Oktober 2022 und somit wir nahezu zwei Jahren hat apple das „komplett neu gestaltete iPad“ angekündigt und kurz darauf auf den Markt gebracht. Dabei setzt der Hersteller unter anderem auf ein 10,9″ Liquid Retina Display, den A14 Bionic Chip, fortschrittliche Kameras, schnelle drahtlose Verbindungen, USB-C, Unterstützung für das neue Magic Keyboard Folio und mehr.

Angebot 2022 Apple 10,9" iPad (Wi-Fi, 64 GB) - Silber (10. Generation) Beeindruckendes 10,9" Liquid Retina Display mit True Tone

A14 Bionic Chip mit 6 Core CPU und 4 Core GPU

Seitdem ist nicht mehr viel rund um das „Standard-iPad“ passiert. Hardwareseitig gab es keine Anpassungen. Allerdings hatte Apple im Frühjahr 2024 den Preis des Gerätes nach unten korrigiert. Von 579 Euro für das Basismodell ging es um satte 150 Euro auf 429 Euro runter.

Mit der Ankündigung des iPad mini 7 am gestrigen Tag hat Apple noch einmal 30 Euro vom Preis abgezogen und verlangt nun für das iPad (10. Generation) mit 64GB und WiFi 399 Euro. Wir können uns an kein Apple Produkt der jüngeren oder älteren Vergangenheit erinnern, bei dem Apple zweimal im Laufe des Lebenszyklus den Preis angepasst hat.

Was bedeutet die aktuelle Preisanpassung für das iPad? Solltet ihr noch in diesem Jahr mit einem iPad (11. Generation) gerechnet hat, so solltet ihr diese Hoffnungen begraben. Wir gehen nicht davon aus, dass Apple zeitnah ein iPad 11 präsentiert. Vor Frühjahr 2025 – wenn nicht sogar Herbst 2025 – solltet ihr nicht mit einem Nachfolger rechnen. Auch dann rechnen wir nicht mit einem komplett neuen Modell, sondern mit einem Leistungsupgrade.