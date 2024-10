„Bad Monkey“ hat mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Humor und Mystery schnell die Herzen der Zuschauer erobert. Die erste Staffel der Serie erreichte durchgehend hohe Platzierungen in den Apple TV+ Charts und so stellte sich schnell die Frage, ob es eine weitere Staffel geben wird. In einem kürzlich geführten Interview mit The Hollywood Reporter verrieten die Co-Schöpfer der Serie, Bill Lawrence und Vince Vaughn, einige vielversprechende Neuigkeiten – Pläne für nicht nur eine, sondern zwei weitere Staffeln sind in Arbeit.

Die Drei-Staffel-Vision

„Bad Monkey“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Carl Hiaasen – was allein schon Zweifel aufkommen lassen könnte, ob die Geschichte nach Staffel 1 weitergehen kann. Aber die Fans können aufatmen, denn Lawrence hat noch mehr Quellenmaterial angedeutet. So hat Hiaasen eine Fortsetzung von „Bad Monkey“ mit dem Titel „Razor Girl“ geschrieben, was den Machern neuen Stoff für die Fortsetzung von Yancys Geschichte gibt.

Bill Lawrence erklärte dies folgendermaßen:

„Carl schrieb sehr selten Fortsetzungen zu seinen Romanen, aber zu diesem schrieb er eine Fortsetzung mit dem Titel Razor Girl. Er wollte unbedingt ein zweites Buch schreiben, damit ihr sehen könnt, wie Yancy auf dem Weg ist, ein Mann zu werden, der sich nicht selbst im Weg steht, wenn es um sein Glück geht.“

Doch wie weit wird die Geschichte gehen? Lawrence erzählte, dass er, als er Apple die Serie vorstellte, einen Drei-Staffel-Handlungsbogen für Yancy im Sinn hatte:

„Ich hatte einen Anfang, eine Mitte und ein Ende einer Drei-Staffel-Handlung für diesen Charakter und dafür, wer er sein würde und wohin er gelangen würde – und sie waren wirklich offen dafür“, sagte Lawrence

Die Absicht ist also klar: Die Geschichte soll sich über drei Staffeln erstrecken und einen tieferen Einblick in Yancys chaotisches, aber seltsam charmantes Leben bieten. Und wenn es nach der derzeitigen Popularität der Serie geht, wird Apple wahrscheinlich bald grünes Licht geben.