Die Deutsche Telekom hatte die diesjährigen Gamescom 2024 in Köln genutzt, um 5G+ Gaming anzukündigen. Damals hießt es, dass das neue Angebot ab Herbst buchbar sein wird. Dieser Zeitpunkt ist nun gekommen.

Ab sofort könnt ihr kostenlos das neue Angebot „5G+ Gaming“ der Telekom nutzen. Gemeinsam mit den Partnern ALSO und Ludium Lab hat der Netzbetreiber exklusiv das Gaming-Paket entwickelt, das für noch mehr Spaß beim Mobile Cloud Gaming sorgt. Durch den Einsatz innovativer 5G-Netzfunktionen auf Basis von 5G Standalone ermöglicht 5G+ Gaming auch unterwegs ein ruckel- und verzögerungsfreies Spielerlebnis. Da beim Online-Gaming jede Millisekunde über Sieg oder Niederlage entscheiden kann, bietet 5G+ Gaming durch stabilere Reaktionszeiten einen echten Vorteil.

Das neue 5G-Gaming-Paket kann kostenlos über die MeinMagenta App als Teil des „Magenta Moments“-Treueprogramms gebucht werden. Damit erhält man neben der neuen kostenlosen 5G+ Gaming-Option Zugang zu 100 Top-Spielen auf der Cloud-Gaming-Plattform „Sora Stream”.

Die Telekom schreibt

Das exklusive Paket gibt es im Aktionszeitraum vom 16. Oktober 2024 bis zum 30. April 2025 – kostenfrei und dank 5G+ in Echtzeit sowie mit einer besonders stabilen Verbindung. Zum „Sora Stream“-Angebot zählen beliebte Spiele wie Fortnite, PUBG oder 9 Years of Shadows. Eine frühe Buchung lohnt sich: Wer sich das Spielepaket direkt zum Start des Aktionszeitraums sichert, profitiert volle sechs Monate von den kostenlosen Spielen auf der Gaming-Plattform – und spart sich den regulären Preis von monatlich 9,99 Euro, also für sechs Monate insgesamt 59,94 Euro. Unabhängig davon bleibt die Nutzung der 5G+ Gaming-Option im Netz der Telekom auch nach Ablauf des Aktionszeitraums am 30. April 2025 kostenlos.