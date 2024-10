Apple hat gestern das iPad mini 7 mit einem schnelleren A17 Pro Chip, Apple Intelligence und Apple Pencil Pro Unterstützung vorgestellt. Darüber hinaus erhielt das Gerät auch eine Handvoll kleinerer Upgrades, auf die MacRumors heute hinweist.

Schnellere Übertragungen mit USB-C

Der neue USB-C-Anschluss des iPad mini 7 unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und verdoppelt damit die Leistung des iPad mini 6. Das bedeutet schnellere Dateiübertragungen, ideal für die Übertragen großer Fotos oder Videos.

Nur eSIM

Nach dem iPad Pro und dem iPad Air haben auch die Mobilfunkmodelle des iPad mini weltweit keinen Nano-SIM-Kartensteckplatz mehr. Im Gegensatz zum iPad mini 6 setzt das iPad mini 7 somit vollständig auf die digitale eSIM-Technologie für Mobilfunktarife.

Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3

Um den Anforderungen von verzögerungsfreiem Streaming gerecht zu werden, hat Apple das iPad mini 7 mit Wi-Fi 6E Unterstützung ausgestattet. Mit einem kompatiblen Router sorgt das Upgrade für schnellere und zuverlässigere Verbindungen. Bluetooth 5.3 sorgt für nahtlose Konnektivität – ob beim Koppeln von AirPods oder beim Austausch von Dateien zwischen Geräten.

Speicherplatz, Smart HDR 4 und neuer Schriftzug

Ein weiteres großes Upgrade betrifft den Basisspeicher: Er wurde von 64 GB auf 128 GB verdoppelt. Das bedeutet viel mehr Platz für Fotos, Apps und Spiele.

Apropos Fotos: Die neue Smart HDR 4 Funktion sorgt dafür, dass eure Aufnahmen besser aussehen als je zuvor – mit satten Farben und mehr Details, vor allem bei schwierigen Lichtverhältnissen. Smart HDR 4 wurde erstmals mit dem iPhone 13 eingeführt und hält nun auch auf dem iPad mini Einzug.

Und noch ein nettes Detail: Auf der Rückseite des iPad mini 7 steht jetzt „iPad mini“ und nicht mehr nur „iPad“. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber es ist schön zu sehen, dass das mini jetzt seinen Namen in voller Größe trägt.

Kein Ladegerät, aber geflochtenes Kabel

Wer das iPad mini in Europa kauft, sollte beachten, dass kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten ist. Allerdings hat Apple ein neues, geflochtenes USB-C-Kabel hinzugefügt, das für eine bessere Haltbarkeit steht. In anderen Ländern liegt ein 20W-Ladegerät in der Verpackung bei.

Und wer sich beim Hardwarekauf über die Apple-Aufkleber freut: Diese sind wahrscheinlich nicht mehr im Lieferumfang enthalten, es sei denn, ihr fragt im Store ausdrücklich danach.