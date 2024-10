Vor zehn Jahren machte sich Apple daran, Zahlungen von der physischen in die digitale Brieftasche zu verlagern – heute ist das schnelle Antippen eines iPhone oder einer Apple Watch für eine Zahlung nicht mehr wegzudenken. Apple Pay wurde am 20. Oktober 2014 in den USA eingeführt. Zum anstehenden 10-jährigen Jubiläum von Apple Pay hat das Unternehmen nun einen offenen Brief veröffentlicht und gibt bei der Gelegenheit einen Ausblick auf die Zukunft des Dienstes.

Ein Jahrzehnt Apple Pay

Apple Pay wurde eingeführt, um Zahlungen für verschiedene alltägliche Bedürfnisse zu vereinfachen. Heute wird der Dienst von Millionen Menschen in 78 Märkten genutzt, sowohl in Geschäften als auch online, wobei Komfort und Sicherheit im Vordergrund stehen.

Mit iOS 18 hat Apple neue Funktionen eingeführt, die mehr Optionen an der Kasse bieten, z. B. Ratenzahlung und das Einlösen von Prämien direkt über Apple Pay. Apple gibt uns auch einen Überblick zu neuen Funktionen von Apple Pay. In den USA und Großbritannien können Nutzer jetzt beispielsweise bei Online- und In-App-Käufen auch auf Ratenkredite von Affirm oder Klarna zugreifen.

Apple hat vor kurzem zudem eine Funktion eingeführt, die es berechtigten Nutzern in den USA ermöglicht, Prämien über Discover-Karten direkt in Apple Pay einzulösen. In Kürze werden auch andere große Finanzinstitute wie Citi, Synchrony und HSBC diese Funktion weltweit anbieten, sodass mehr Nutzer die Möglichkeit haben, beim Bezahlen von Prämien zu profitieren.

Apple Wallet: Größere Ambitionen

Vergessen wir nicht das große Ganze. Apple hat sehr deutlich gemacht, dass das Unternehmen die physische Brieftasche vollständig ersetzen will. In Apple Wallet können wir nicht nur Kreditkarten, sondern auch Fahrscheine, Fahrkarten, Autoschlüssel und in manchen Ländern sogar Personalausweise speichern. Die Idee dahinter? Dass man nie wieder eine traditionelle Brieftasche bei sich tragen muss. Alles befindet sich auf dem iPhone und ist mit den von Apple bekannten Sicherheitsvorkehrungen geschützt.

Jennifer Bailey, Apples VP für Apple Pay und Wallet, bringt es auf den Punkt: Es geht nicht nur darum, Zahlungen zu vereinfachen, sondern auch darum, eine sichere, private und umfassende digitale Geldbörse für alles, was wichtig ist, zu schaffen. Und mit dem Vertrauen, das Apple in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat, ist man auf dem richtigen Weg.