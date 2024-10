Apple TV+ hat mittlerweile eine Vielzahl an Original-Inhalten für alle Altersklassen im Portfolio. In Kürze erweitert der Video-Streaming-Dienst sein Angebot für Kinder- und Familien. Mit „Wonder Pets: In The City“ wurde nun eine neue animierte Vorschulserie angekündigt.

„Wonder Pets: In The City“ startet am 13. Dezember 2024 auf Apple TV+

Apple TV+ hat die brandneue animierte Vorschulserie „Wonder Pets: In The City“ angekündigt, Diese feiert am Freitag, den 13. Dezember, ihre Premiere auf dem Video.Streaming-Dienst. „Wonder Pets: In The City“ lädt Kinder und Familien ein, charmante neue Charaktere kennenzulernen und spannende Abenteuer zu erleben, die die Neugier wecken und unsere einzigartigen Unterschiede feiern.

In „Wonder Pets: In The City“ spielen die drei Helden „Izzy das Meerschweinchen“, „Tate die Schlange“ und „Zuri das Häschen“ die Hauptrolle. Diese heldenhaften Haustiere leben in einem Kindergarten in New York City und reisen in ihrem erstaunlichen „Jetcar“ um die ganze Welt, um in musikalischen Abenteuern mit Mini-Opern-Thema Tiere zu retten. Wenn es hart auf hart kommt, denken Izzy, Tate und Zuri immer daran, ihre Talente und Fähigkeiten zu bündeln und zusammenzuarbeiten, um die Situation zu retten – denn gemeinsam können sie nichts tun!