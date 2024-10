Die Gerüchteküche munkelt schon seit einiger Zeit, dass wir bald neue Macs präsentiert bekommen werden. Wie DigiTimes nun bestätigt, bereitet sich Apples Lieferkette auf neue MacBook Pro Modelle mit M4 Chips vor, die noch in diesem Monat angekündigt werden sollen.

Neue M4 Macs im Anflug

Apples Lieferkette ist schon länger in vollem Gange, damit neue MacBook Pro Modelle Anfang November in den Verkauf gehen können. So melden Komponentenhersteller wie Jarllytec und Shin Zu Shing erhöhte Liefermengen, was darauf hindeutet, dass neue Hardware unmittelbar bevorsteht.

„Es wird erwartet, dass Apple im Oktober neue MacBook Pro Modelle vorstellt, die mit dem neuen M4 Chip ausgestattet sind, was den Absatz der entsprechenden Komponenten ankurbeln könnte“, heißt es in dem Bericht. „Dieser Trend zeigt sich in den Umsatzberichten von Komponentenherstellern wie Jarllytec und Shin Zu Shing für September.“

Mark Gurman von Bloomberg hat bereits angedeutet, dass ein 14 Zoll MacBook Pro mit dem M4 Basischip sowie leistungsstärkere 14 und 16 Zoll Versionen mit M4 Pro und M4 Max Chips zu erwarten sind. Auch ein iMac und ein neu gestalteter Mac mini sollen Gerüchten zufolge mit M4 Chips ausgestattet werden. Apple hat den M4 Chip bereits Anfang des Jahres im iPad Pro eingeführt, aber Details über den M4 Pro und M4 Max sind noch nicht bekannt.

Ein angebliches 14 Zoll MacBook Pro der Einstiegsklasse mit M4 Chip ist vor kurzem in Russland verfrüht aufgetaucht und weist einige Verbesserungen auf. Erstens scheint es, dass Apple 16 GB Arbeitsspeicher zum neuen Standard machen könnte, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber der bisherigen 8 GB Basis-Konfiguration darstellt. Das geleakte Modell bietet auch einen zusätzlichen Thunderbolt 4 Anschluss, wodurch sich die Gesamtzahl auf drei erhöht.

Gurman zufolge wird der neue M4 Mac mini deutlich kleiner als sein Vorgänger sein und weiterhin über einen HDMI-Anschluss und mehrere USB-C-Anschlüsse verfügen. Das schlanke neue Design, das vom Apple TV inspiriert sein soll, zielt darauf ab, den Platzbedarf des Desktop-Mac zu optimieren, ohne Kompromisse bei den Funktionen einzugehen.

Derzeit ist nicht ganz klar, ob Apple plant, die M4 Macs auf einem virtuellen Event in diesem Monat anzukündigen, oder nur mit Pressemitteilungen. Gestern hat Apple in einer Pressemitteilung ein neues iPad mini mit A17 Pro Chip angekündigt.