Seit dem 17. Oktober 2024 gelten bei Disney+ auch in Deutschland neue Preise. Ursprünglich gestartet mit knapp 7 Euro pro Monat, liegt das Standard-Abo nun bei 9,99 Euro monatlich. Der Jahrespreis ist ebenfalls gestiegen und beträgt jetzt 99,90 Euro anstatt der bisherigen 89,90 Euro.

Werbe-Abo wird nicht teurer

Auffällig bei der jüngsten Preiserhöhung ist, dass Disney+ zwar die Kosten für das Standard- und Premium-Abo angehoben hat, sich aber an das Werbe-Abo nicht herantraut.

Disney+ scheint das Werbe-Abo besonders wichtig zu sein. Mit einem unveränderten Monatspreis von 5,99 Euro bleibt es die günstigste Option im Portfolio und dürfte das Abo sein, das Disney am stärksten pushen möchte. Das Werbe-Abo erlaubt es Disney, zusätzliche Einnahmen durch Werbeeinblendungen zu generieren, was für das Unternehmen eine attraktive Möglichkeit darstellt, die Umsätze weiter zu steigern. Ein Trend, der sich in der Streamingbranche immer mehr durchzusetzen scheint.

Hier die neue Preisübersicht:

Das Werbe-Abo bleibt bei 5,99 Euro pro Monat. Abonnenten können Disney+ zu einem niedrigeren Preis nutzen. Das Werbe-Abo kommt jedoch mit Einschränkungen: Downloads sind nicht möglich, und der Funktionsumfang ist reduziert. Immerhin bleibt die Streaming-Qualität auf 1080p Full HD Niveau. Standard-Abo: Das Standard-Abo ist teurer geworden und kostet nun 9,99 Euro pro Monat (anstatt zuvor 8,99 Euro) oder 99,90 Euro pro Jahr. Dies ist die Basisvariante mit Videoqualität in bis zu 1080p Full HD ohne Werbeeinblendungen und bietet den Großteil der Funktionen ohne Einschränkungen.

Das Standard-Abo ist teurer geworden und kostet nun 9,99 Euro pro Monat (anstatt zuvor 8,99 Euro) oder 99,90 Euro pro Jahr. Dies ist die Basisvariante mit Videoqualität in bis zu 1080p Full HD ohne Werbeeinblendungen und bietet den Großteil der Funktionen ohne Einschränkungen. Premium-Abo: Auch das Premium-Abo ist teurer geworden und kostet jetzt 13,99 Euro pro Monat (statt zuvor 11,99 Euro) oder 139,90 Euro pro Jahr. Es richtet sich an alle, die Wert auf beste Bild- und Tonqualität legen, inklusive 4K, HDR und Dolby Atmos.

Eine weitere Änderung, die vor kurzem eingeführt wurde, betrifft das Teilen eures Abos. Disney+ verlangt mittlerweile zusätzliche Gebühren, wenn ihr euer Konto mit weiteren Haushalten teilt. Auch dies ist eine Entwicklung, die wir bei anderen Streamingdiensten beobachtet haben. Bei allen Disney+ Nutzern ist diese Maßnahme anscheinend noch nicht aktiv, es ist jedoch nur eine Frage der Zeit, bis sich eine entsprechende Nachricht in der App zeigt.

Kunden, die eine Person außerhalb ihres Haushalts zu ihrem Disney+ Abonnement hinzufügen möchten, können dies durch das Extra-Mitglied-Zusatzpaket tun. Laut der aktuellen Disney+ Preisübersicht liegen die Gebühren hierfür bei monatlich 4,99 Euro im Standard-Abo mit Werbung beziehungsweise 5,99 Euro im Standard- oder im Premium-Abo. Es bleibt abzuwarten, ob Disney diese Gebühr im Zuge der allgemeinen Preiserhöhung in naher Zukunft anpassen wird.