Die Tage werden kürzer und und wir nähern uns mit großen Schritten der dunklen Jahreszeit. Passend zum schaurig-schrecklichen Halloween und zu den kunterbunten Weihnachtsfeiertagen erweitert die Anker Marke „eufy“ seine Produktpalette um farbenfrohe Lichter in verschiedensten Formen. Neben den klassischen Lichteigenschaften gibt es eine besondere Funktion. Sind die eufy-Lichter mit dem vorhandenen Sicherheitskamera-System von eufy verbunden und erkennen Menschen, lassen sich individuelle Szenarien einstellen. Kommt ein Familienmitglied abends nach Hause, leuchtet das Smart Home zum Beispiel in Grün. Nähert sich nachts jemand Fremdes dem Grundstück, warnt das Haus auf Wunsch in blinkendem Rot. Zum Start der neuen Eufy Lampen sind diese mit einem satten Rabatt erhältlich.

eufy Außen-Lichterkette E10

Die smarte Lichterkette ist 2,9 Meter lang und lässt sich optional mit bis zu zwei weiteren Sets auf insgesamt 8,7 Meter verlängern. Die eufy Außen-Lichterkette E10 besteht aus 30 Lichtern, wobei der leuchtende Teil für eine gleichmäßige Lichtverteilung aus einer matten Oberfläche besteht.

Sie sind dank des doppellagigen Kabels nach dem IP65-Standard wasserdicht und funktionieren bei minus 20 bis plus 45 Grad Celsius. Befestigen lassen sich die Lichter ganz einfach per Nagel, Haken oder mit den mitgelieferten Kabelbindern.

Die Eufy-Lichterkette schlägt mit einem Preis von 129,99 Euro zu Buche.

eufy Außen-Wegeleuchten E10

Mit der eufy Außen-Wegeleuchten E10 könnt ihr auf dunklen Wegen ein Licht aufgehen lassen. Bis zu 350 Lumen weißes oder farbiges Licht erzeugen die vier im Lieferumgang enthaltenen Lampen jeweils und sorgen so für eine gleichmäßige Ausleuchtung des gewünschten Abschnitts. Wie auch alle anderen eufy-Lichter lassen sich die Wegeleuchten untereinander verbinden. So zeigen sie etwa ungebetenen Gästen per eindringlichem, rotem Aufleuchten gezielt den Weg vom Grundstück. Das Set ist aus robustem Aluminium gefertigt, trotzt damit Wind und Wetter – minus 20 bis plus 45 Grad Celsius überstehen die Leuchten ohne Probleme.

Der Preis? Der Hersteller ruft 169,99 Euro auf.

eufy Außen-Strahler E10

Weiter geht es mit dem Eufy Außen Strahler E10. Die zwei im Set enthaltenen, stabilen und auf einem Erdspieß montierten Leuchten strahlen mit lebendigen Farben in bis zu 16 Millionen Möglichkeiten. Sie bieten bis zu 500 Lumen helles Licht und der integrierte Diffusor erhellt gleichmäßig das Haus, die Lieblingspflanze und andere Objekte. 80 vordefinierte Szenarien, etwa für die nächste Party oder das Familien-Weihnachtsessen und komplett anpassbare Lichteinstellungen sorgen für reichlich Abwechslung – auch bei den Nachbarn.

Die eufy Außen-Strahler E10 sind für 89,99 Euro erhältlich.

eufy Outdoor-Lichterkette E22

Die eufy Outdoor-Lichterkette E22 wurde bereits vor ein paar Wochen angekündigt und ist nun ab 169,99 Euro erhältlich. Bei wahlweise 15 oder 30 Metern Länge sorgen die Dreifach-LEDs für die richtige Lichtstimmung unter dem Dach. Die Installation per integriertem Klebeband oder per Schraube für maximalen Halt ist denkbar einfach.

Mindestens 55.000 Stunden Betriebsdauer und eine problemlose Funktion bei minus 20 bis plus 60 Grad Celsius lassen das Haus, den Hof oder den Schrebergarten für viele, viele Jahre in einem neuen Licht erstrahlen.

eufy Festinstallierte Außen-Lichterkette E22, 30m, 60 Triple-LEDs, Smarte RGBWW-Lichter, bis IP67... Modernes Triple-LED-Design für perfekte Beleuchtung: Die Leuchten kombinieren RGB-, warmweiße und...

KI-gesteuertes Lichterlebnis: Mit der eufy Life App gestaltest du dein Zuhause im Handumdrehen neu....

eufy Zimmer-Stehlampe E10

Eine Lampe hat Eufy auch für den Innenbereich angekündigt. Und zwar die eufy Zimmer-Stehlampe E10. Die Dreifach-LEDs sorgen für eine enorme Leuchtkraft von bis zu 1.700 Lumen bei einer Farbtemperatur von 1.500 bis 9.000 Kelvin und 16 Millionen Farben.

72 LED-Segmente ermöglichen einen besonders schönen Farbverlauf bei individuellen Szenarien, die sich mit der eufy-App und per Sprachsteuerung von Amazon Alexa und dem Google Assistant steuern lassen.

Die eufy Zimmer-Stehlampe E10 ist zum Preis von 109,99 Euro erhältlich.