Passend zum iPhone 16 und iPhone 16 Pro Verkaufsstart im vergangenen Monat hat Apple eine „Guided Tour“ zu den neuen Modellen veröffentlicht. Dieses steht nun in der lokalisierten Version für Deutschland zur Verfügung.

Apple beschreibt das Video mit den Worten

Finde das richtige iPhone 16 für dich und erlebe zusammen mit Comedian Sheng Wang einige der neuesten und spannendsten Funktionen. Sieh dir die großen News zum iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max an und erfahre mehr über die neuen Größen, Farben und alles, was dieses iPhone Lineup zu unserem beeindruckendsten Lineup aller Zeiten macht.

In dem knapp 8 Minuten langen Video geht Apple unter anderem auf das Design, die Leistung, die Kamera, die Pro-Video-Möglichkeiten sowie Apple Trade-In ein.