Apple hat beschlossen, sein Pencil Lineup zu vereinfachen. So bewirbt das Unternehmen mit der Einführung des neuen iPad mini nur noch zwei Apple Pencil Modelle: den Pencil Pro und den USB-C Pencil. Im Folgenden erklären wir, was das konkret bedeutet und welcher Apple Pencil zu welchem iPad passt.

Aus vier werden zwei: mehr Übersichtlichkeit

Wenn ihr jemals ein iPad gekauft habt und euch gefragt habt, welchen der vielen Stifte ihr verwenden solltet – damit seid ihr nicht allein. Zuvor hatte Apple vier verschiedene Pencils im Angebot: den Apple Pencil 1 (mit Lightning-Anschluss), den Apple Pencil 2 (drahtlos ladbar), den Apple Pencil mit USB-C und den Apple Pencil Pro. Nun wurde die Produktpalette gestrafft: Ab sofort stehen offiziell nur noch der Apple Pencil Pro und der Apple Pencil mit USB-C im Rampenlicht. Das macht die Auswahl deutlich einfacher und verständlicher.

Der Apple Pencil Pro bleibt die beste Wahl für alle, die maximale Funktionen benötigen. Er ist kompatibel mit den neuesten iPad Pro Modellen (mit M4-Chip) sowie dem aktuellen iPad Air M2. Der Pencil Pro ist jetzt auch mit dem neuen iPad mini 7 nutzbar und bietet auch hier die Hover-Funktion, die besonders in kreativen Anwendungen hilfreich ist. Der Profi-Stift kann kabellos gekoppelt und geladen werden. Zusätzlich verfügt er über Funktionen wie Drucksensitivität, Rotationserkennung und die Möglichkeit, durch Doppeltippen Werkzeuge zu wechseln. Für 149 Euro erhaltet ihr damit den vielseitigsten Stylus, den Apple derzeit im Sortiment hat.

Der Apple Pencil mit USB-C ist eine kostengünstigere Alternative zum Pro-Modell – mit etwas weniger Funktionen, aber einem attraktiven Preis von 89 Euro. Er wird über ein USB-C-auf-USB-C-Kabel geladen und haftet magnetisch am iPad. Schade ist, dass nun in der kleineren Preisklasse das drahtlose Laden wegfällt, eine Funktion, die der scheidende Apple Pencil 2 unterstützt. Zwar fehlen beim USB-C Pencil einige der erweiterten Funktionen wie die Hover-Unterstützung oder die Drucksensitivität, doch ist er immer noch vielseitig und mit vielen Modellen kompatibel, darunter ältere iPad Pro Geräte, iPad Air 4 und 5 sowie das iPad 10. Welches iPad, welchen Apple Pencil unterstützt, führt Apple übersichtlich in der zugehörigen Kompatibilitätsliste auf.

Auch wenn Apple von offizieller Seite aus nur noch zwei Apple Pencil Modelle bewirbt, so werden doch die „aussortierten“ Modelle weiterhin verkauft. Damit kann Apple die Ansprüche von Besitzern älterer iPad-Modelle weiter bedienen. Wie lange das der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

