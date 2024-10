Im Juni dieses Jahres kündigte Apple zur WWDC „Apple Intelligence“ an. Noch im Laufe dieses Monats werden die ersten AI-Funktionen mit dem Update auf iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macSO 15.1 eingeführt. Dies stellt den Startschuss für eine Vielzahl weitere Features dar. Unter anderem wird Apple ChatGPT direkt ins System integrieren. Im Hintergrund laufen hierfür die Vorbereitungen.

Apple bereitet ChatGPT-Integration für Siri vor

Apple Versprechen siegt vor, dass ChatGPT noch im Laufe dieses Jahres in iOS 18 und Co. integriert wird. Dies hatte Apple Chef Tim Cook zuletzt noch einmal bestätigt. Nun sind die Kollegen von Macrumors auf Backend-Code gestoßen, der untermauert, dass im Hintergrund die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. Der ‌Siri‌-Code erwähnt Optionen für ChatGPT-generierten Text und ChatGPT-generierter Bilder, zwei Funktionen, die Apple bald implementieren will.

Zur WWDC 2024 hatte Apple die ChatGPT-Integration offiziell vorgestellt. In iOS 18.0 und iOS 18.1 ist diese nicht enthalten. Wir gehen davon aus, dass diese Bestandteil von iOS 18.2 sein wird. Die erste Beta zu iOS 18.2 werden wir vermutlich parallel zur Freigabe der finalen Version von iOS 18.1 erleben. Diese ist für den 28. Oktober prognostiziert.

Apple integriert den Zugang zu ChatGPT in Erlebnisse in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia. So könnt ihr auf das Wissen zurückgreifen − und auf die Fähigkeiten, Bilder und Dokumente zu verstehen − ohne zwischen Tools zu wechseln. Siri kann das Wissen von ChatGPT nutzen, wenn es hilfreich ist. Nutzer:innen werden um Erlaubnis gebeten, bevor Fragen an ChatGPT gesendet werden, zusammen mit Dokumenten oder Fotos. Siri präsentiert dann direkt die Antwort. Zudem ist ChatGPT in weitere Apple Intelligence Funktionen, darunter die Schreibwerkzeuge und Compose, integriert.