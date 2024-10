Im Zuge des 10. Jahrestags von Apple Pay gab Jennifer Bailey ein Interview gegenüber The Points Guy. Dabei sprach die Chefin von Apple Pay und Apple Wallet auch über die Zukunftspläne der Dienste. So soll sich die Wallet-App unter anderem bald auch auf Autovermietungen ausweiten und bestehende Funktionen wie den digitalen Personalausweis erweitern.

Apples Plan für digitale Autoschlüssel

Autoschlüssel könnten der nächste Gegenstand sein, den wir bald zu Hause lassen können, verspricht Bailey. Im Jahr 2020 führte Apple seine Car Key Funktion ein – eine digitale Version eines Autoschlüssels, die im iPhone oder der Apple Watch Wallet gespeichert wird. Wenn ihr ein kompatibles Auto habt (meist neuere Modelle von Herstellern wie BMW), könnt ihr das Fahrzeug bereits aufschließen, starten und sogar den Zugang für andere Personen freigeben, ohne nach dem alten Schlüsselanhänger greifen zu müssen. Noch mangelt es an der Verbreitung der Funktion, doch Apple arbeitet mit immer mehr Herstellern zusammen, um so viele Nutzer wie möglich zu erreichen. Zuletzt gab es beispielsweise Hinweise darauf, dass bald auch Volvo, Polestar und Audi mit an Bord sind.

Damit ist Apples Vision noch lange nicht am Ziel angekommen. So deutet Bailey in dem Interview an, dass die Technologie bald auch auf Mietwagen ausgedehnt werden könnte.

„Du kannst einen Mietwagen buchen, deine Authentifizierung und Identität bestätigen … Du kannst es dir so vorstellen, dass ein Autovermieter dir einen digitalen Schlüssel ausstellt, mit dem du einfach ein Auto aufschließen und benutzen kannst“, stellt Bailey in Aussicht.

Klingt ziemlich praktisch, oder? Stellt euch vor, ihr landet am Flughafen und könntet die langen Schlangen am Schalter der Autovermietung überspringen. Stattdessen würdet ihr direkt zu eurem Mietwagen gehen, ihn mit eurem iPhone entriegeln und euch auf den Weg machen. Apple arbeitet derzeit mit über 30 Autoherstellern zusammen, um die Unterstützung von Car Key zu erweitern – die Zukunft ist also nicht mehr weit entfernt.

Der Ersatz für ein echtes Portemonnaie

Es ist offensichtlich, dass Apple größere Ambitionen für die Wallet-App hat als nur Autos. Bailey spricht von Apples „langfristiger Vision, die Brieftasche zu ersetzen“. Zusätzlich zu den Autoschlüsseln nimmt die Wallet-App auch Kreditkarten, Fahrkarten, Hotelschlüssel und in manchen Ländern sogar Personalausweise auf.

Digitale Ausweise haben sich zwar noch nicht ganz durchgesetzt, aber Bailey ist zuversichtlich, dass dies, wie bei Apple Pay selbst, nur eine Frage der Zeit ist. Es ist ein Prozess, Staaten und Regierungen an Bord zu holen, dabei versichert Bailey, dass Apples Fokus auf Datenschutz und Sicherheit liegt: