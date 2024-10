Der ein oder andere Leser unseres Blogs wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass Apple im Februar 2023 die Aufgaben in der Führungsebene leicht angepasst hat. So übernahm Carol Surface die neu geschaffene Position des „Chief People Officer“. Nu verlässt Surface das Unternehmen allerdings schon wieder.

Carol Surface verlässt Apple

Bloomberg berichtet, dass Apples Personalchefin Carol Surface das Unternehmen verlässt. Die leitende Angestellte kam erst im Februar 2023 zu Apple und ihre Zeit in Cupertino endet bereits wieder nach rund 20 Monaten. Warum Surface nach so kurzer Zeit von Bord geht, ist unklar.

Wie eingangs erwähnt, gab es Anfang 2023 eine leichte Umorganisation bei Apple. Zum damaligen Zeitpunkt agierte Deirdre O’Brien als Apple Senior Vice President of Retail + People. Mit dem Einstieg von Surface gab O’Brien die Personalverantwortung an Surface ab, um sich voll und ganz auf die Apple Retail Stores zu konsentieren. Surface berichtete fortan direkt an Apple Chef Tim Cook.

Apple warb Surface von Medtronic ab, wo sie seinerzeit als Chief Human Resources Officer tätig war. Sie war seit über neun Jahren bei Medtronic und arbeitete zuvor bei Best Buy und Pepsi. Nun gehen Apple und Surface getrennte Wege. Über eine Nachfolge ist noch nichts bekannt.