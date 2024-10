Seit dem Verkaufsstart der neuen iPhone 16 Familie (hier unser iPhone 16 Pro Max Test) gibt es unterschiedliche Berichte dazu, wie gut oder wie schlecht sich die neuen Modelle verkaufen. Nun erreichen uns Informationen aus China. Dort haben sich die iPhone 16 Modelle in den ersten drei Wochen nach dem Verkaufsstart rund 20 Prozent besser verkauft als im vergangenen Jahr beim iPhone 15.

iPhone 16: starke Verkaufszahlen in China

Reuters beruft sich auf frische Zahlen von Counterpoint und berichtet, dass die iPhone 16 Familie einen guten Start in China hingelegt hat. Im Vergleich zu den iPhone 15 Modellen im Vorjahr stiegen die Verkaufszahlen um 20 Prozent an.

Der Anstieg ist umso beeindruckender, da sowohl Apple als auch Huawei am 20. September ihre neuen Smartphone in China in den Handel gebracht haben. Dies unterstreicht den zunehmenden Wettbewerb auf dem größten Smartphone-Markt der Welt, wo Apple in den letzten Quartalen Marktanteile an inländische Konkurrenten verloren hat.

Besonders beliebt, ist das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max in China. Kombiniert sollen sich diese beiden Modelle 44 Prozent besser verkaufen als ihre Vorgängermodelle aus dem Jahr 2023.

Insgesamt sollen die iPhone-Verkäufe in China in dem dreiwöchigen Zeitraum nach dem iPhone 16 Verkaufsstart jedoch im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent zurückgegangen sein. Dies wird auf niedrigere Verkäufe älterer Modelle und eine stärkere Konkurrenz durch die Mate- und Pura-Serien von Huawei zurückgeführt.