Gute Nachrichten für Fans von Ted Lasso: Apple TV+ hat zwar noch nichts Offizielles verkündet, aber alles deutet darauf hin, dass die Reise des AFC Richmond noch nicht zu Ende ist. Sigmund Judge vom Podcast „Magic Rays of Light“ hatte vor kurzen bereits erste Informationen über den neuen Produktionsstart von Ted Lasso geliefert. Jetzt wurden diese Informationen auch auf der Webseite der Film & Television Industry Alliance veröffentlicht. Demnach soll die Produktion am 6. Januar 2025 starten.

Ted Lasso Staffel 4 auf Apple TV+

Das Finale der 3. Staffel von Ted Lasso liegt schon ein paar Monate zurück. Schon damals gab es zahlreiche Gerüchte, dass die Serie fortgesetzt wird oder ein Spin-Off erhält. Wir warten schon sehnsüchtig auf eine offizielle Ankündigung von Apple TV+, aber bisher wurde noch nichts bestätigt. Mehrere Anzeichen hinter den Kulissen machen jedoch deutlich, dass es bald losgehen wird.

Wichtige Mitglieder der Besetzung haben ihre Verträge bereits verlängert, was ein starkes Zeichen für eine Fortsetzung ist. Außerdem bestätigten mehrere Branchenkenner, dass das Projekt voranschreitet. Den nächsten Beweis liefert die Webseite der Film & Television Industry Alliance. Hier ist zu lesen, dass die Dreharbeiten der 4. Staffel am 6. Januar 2025 starten.

Auch wenn Apple die Dinge im Moment noch unter Verschluss hält, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass die erfolgreiche Comedy-Serie in die Verlängerung geht. Ursprünglich sollte Ted Lasso eine Geschichte über drei Staffeln erzählen – eine herzliche Reise über einen amerikanischen Footballtrainer, der sein Bestes in der unbekannten Welt des englischen Fußballs versucht. Die ungebremste Popularität der Serie und ihre liebenswerten Charaktere machten es so gut wie unvermeidlich, dass die Fans (und Apple TV+) nach mehr verlangen würden. Die große Hürde war Jason Sudeikis selbst – schließlich ist er nicht nur der Star, sondern auch einer der führenden Köpfe hinter der Serie. Zum Glück scheint Sudeikis zugestimmt zu haben, und alles ist in vollem Gange.

Es ist jedoch immer noch ungewiss, wann Apple uns die Neuigkeiten mitteilen wird. Vielleicht wartet das Unternehmen auf ein größeres Ereignis, um es offiziell zu machen. Da würde sich doch eine ebenfalls noch nicht angekündigte Oktober-Keynote gut anbieten. Ted Lasso auf einer Apple-Keynote könnte Tim Cook definitiv ein Lächeln ins Gesicht zaubern.