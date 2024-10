Für gewöhnlich blicken air einmal pro Woche auf Apple Arcade und somit auf Apples Spiele-Abo-Plattform. Auch wenn in dieser Woche keine neuen Spiele zur Verfügung stehen, gibt es ein paar spannende Events, Updates und Erweiterungen.

Apple Arcade: Hello Kitty Island Adventure feiert großes Event zum 50. Geburtstag

Am heutigen 19. Oktober wird das 50-jährige Jubiläum von Hello Kitty in Hello Kitty Island Adventure gefeiert. Das Spiel startet ein großes Event zum 50. Geburtstag, das die süße Vergangenheit und die strahlende Zukunft von jedermanns Lieblingsfreundin Hello Kitty in den Mittelpunkt stellt. Apple Arcade Spieler können sich auf neue Outfits, Gerichte und Möbel freuen – außerdem ist eine geheime Überraschungsparty mit all ihren Freunden geplant, um Hello Kitty den besten supersüßen Geburtstag aller Zeiten zu bereiten.

Weitere Updates

Rabbids: Legends of the Multiverse: Startet das In-Game-Event zum Thema Halloween, das bis zum 1. November läuft und zwei neue Karten (Jolly Ghost und Horseless Knight) zum Freischalten bietet.

Jetpack Joyride+: Sammle Booster-Power-Ups und entkomme dem furchterregenden Tidal Terror im Halloween-Event von Jetpack Joyride+. Spieler, die jedes Level überleben, erhalten tolle Belohnungen.

Crayola Adventures: Begib dich mit einer gruseligen neuen Geschichte (Monster Manor), schaurig-festlichen Dekorationen und Furcht erregenden neuen Kostümen und Accessoires in die Halloween-Saison.

A Slight Chance of Sawblades+: Spieler können neue gruselige Skins freischalten und den Phantommodus spielen, um weitere Tickets zu verdienen.

Temple Run+: Ein gruseliger Halloween-Schrecken geht durch den Tempel und bringt zeitlich begrenzte Herausforderungen zum Thema Halloween mit sich.

LEGO DUPLO WORLD+: Spieler können sich an Halloween-Rätseln erfreuen und das Minispiel „Kürbisjagd“ in Number Train spielen.

Disney Coloring World+: Im neuen Malvorlagenpaket „Villains Posters“ frönen die Disney-Bösewichte anderen künstlerischen Stilen, beispielsweise verschiedenen Paletten und Schattierungen für zusätzliche Bedrohlichkeit.

Japanese Rural Life Adventure: Ein neuer Bereich in einer geheimnisvollen Welt, in der Geister leben, wurde hinzugefügt. Damit Spieler in ihre ursprüngliche Welt zurückkehren können, müssen sie in einem Gasthaus arbeiten und sich um die Geister kümmern.

Castle Crumble: Spieler mit Apple Vision Pro können zwei neue Welten (Aztec und Winter) anvisieren, zusammen mit neuen Waffen, Mechaniken, Boostern und 120 brandneuen Levels.

Temple Run: Puzzle Adventure: Scarlett hat eine Sammlung neuer und herausfordernder Rätsel entdeckt, die es zu lösen gilt. Läufer können ihre Fähigkeiten an diesen 100 neuen und teuflischen Herausforderungen testen, zusätzlich zu neuen wöchentlichen Tempelturnieren mit brandneuen Zielen.

Simon’s Cat – Story Time: Probiere 50 neue Level sowie das neue saisonale Feature „Bombs Away“ aus, bei dem Spieler Bomben bauen und aktivieren, um den Hauptpreis zu gewinnen.