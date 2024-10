Seit dem Start von Apple TV+ hat der Video-Streaming-Dienst seine Sport-Inhalte deutlich erweitert. Nun wird das Portfolio ein weiteres mal ergänzt. Dieses mal erhaltet ihr mit einer „Major League Baseball“-Doku einen Einblick in die World Series 2024.

Apple TV+ kündigt „Major League Baseball“-Doku an

Apple TV+ hat die erste frei zugängliche Dokuserie angekündigt, die die dramatische, spannende Welt der World Series der Major League Baseball (MLB) und den Kampf der einzelnen Teams um die berühmteste Trophäe im amerikanischen Sport, die World Series-Meisterschaft, erkundet. Die neue dreiteilige Doku bietet einen noch nie dagewesenen Blick und beleuchtet dabei alle beeindruckendsten Momente der World Series 2024. Mit exklusivem Zugang zu Berichterstattung hinter den Kulissen, darunter Interviews mit Spielern, Trainern, Fans, Journalisten und Familienmitgliedern, nimmt die Doku die Fans mit auf die unvergesslichen Meilensteine auf dem Weg jedes Teams.

Apple TV+ hat gerade seine dritte Saison als exklusive Heimat von „Friday Night Baseball“ abgeschlossen, einem wöchentlichen Doubleheader, der während der regulären MLB-Saison jeden Freitagabend exklusiv für Apple TV+-Abonnenten gestreamt wird. Baseball-Fans in 60 Ländern und Territorien genießen eine maßgeschneiderte Produktion dieser beiden wöchentlichen Top-Spiele ohne lokale Sendebeschränkungen.

Die Doku wird in Zusammenarbeit mit der MLB und den preisgekrönten Imagine Documentaries (Apples „The Dynasty: New England Patriots“ und „The Super Models“), RJ Cutlers gefeierter This Machine, einem Teil von Sony Pictures Television (Apples „Billie Eilish: The World’s a Little Blurry“, „Dear…“, „Martha“, „Elton John: Never Too Late“), und dem fünfmaligen World Series-Champion und ausführenden Produzenten Derek Jeter zusammen mit seiner Produktionsfirma Cap 2 Productions produziert. Die Serie unter der Regie des Emmy-preisgekrönten Filmemachers Cutler befindet sich derzeit in Produktion. Ausführende Produzenten sind Jeter, Brian Grazer, Ron Howard, Cutler, Nick Trotta, Justin Wilkes, Sara Bernstein, Marc Gilbar, Mark Blatty, Trevor Smith und Justin Yungfleisch.

Wann die neue Doku auf Apple TV+ starten wird, ist bislang nicht bekannt.