Dieses Jahr hat sich Apple für das iPhone 16 und iPhone 16 Pro eher zurückgehalten, wenn es um Designänderungen geht. Mit der vermuteten Aufnahme des iPhone 17 Air in die Produktpalette könnten die Veränderungen im nächsten Jahr deutlicher ausfallen. Es wird erwartet, dass sich das neue Modell auf ein leichtes, schlankes und elegantes Design konzentriert. Auch wenn die bekannten Details noch nicht bestätigt sind, deuten mehrere Quellen darauf hin, dass das iPhone 17 Air eine große Veränderung mit sich bringen wird. Nun meldet sich der Analyst Jeff Pu zu Wort und verleiht den Gerüchten rund um das iPhone 17 Air neuen Aufwind.

Das iPhone 17 Air

Wie Jeff Pu in einer Mittelung an Investoren (via MacRumors) erklärt, wird das iPhone 17 Air ein 6,6 Zoll Display und einen A19-Chip bieten. Er erwartet zudem, dass das Gerät einen Aluminiumrahmen, Face ID, eine einzelne 48-Megapixel-Rückkamera, eine 24-Megapixel-Frontkamera und 8 GB RAM für Apple Intelligence haben wird.

Pu gibt an, dass das iPhone 17 Air im Vergleich zu früheren iPhone-Modellen ein neues Design erhalten wird. Der Fokus liegt hier eindeutig auf dem sehr dünnen Profil des Smartphones. Er erklärt auch, dass das Gerät ein Mittelklasse-iPhone sein wird, das das Plus-Modell in der Produktpalette ersetzt. Damit stimmt er den Informationen des Lieferketten-Analysten Ming-Chi Kuo zu, der bereits eine ähnliche Prognose gemacht hat.

Wie dünn wird es sein?

Sicherlich wird das iPhone 17 Air für Aufsehen sorgen. Weniger wegen der Technik, sondern eher aufgrund des Designs. Immerhin verspricht uns die Gerüchteküche ein „revolutionäres, ultradünnes“ neues Design. Doch wie dünn wird das neue iPhone ausfallen?

Aktuelle Apple-Geräte geben einen Hinweis darauf, wie dünn das iPhone 17 Air wahrscheinlich sein wird. Für das Gedankenspiel spielt der USB-C-Anschluss die entscheidende Rolle. Gesetzt den wahrscheinlichen Fall, dass Apple nicht auf eine kabelgebundene Lademöglichkeit verzichtet, kann das neue Modell nicht dünner als diese entscheidende Komponente sein. Darüber hinaus setzt das im Mai vorgestellte M4 iPad Pro einen neuen Standard für Dünnheit in der Produktlinie des Unternehmens.

Das 13 Zoll große M4 iPad Pro ist nur 5,1 mm dick. Dieses sehr dünne Design bietet kaum Platz für den USB-C-Anschluss. Das iPhone 17 Air wird sich wahrscheinlich ähnlichen Dimensionen nähern. Somit könnte das schlanke iPhone durchaus eine Taille von rund 5 mm haben. Das wäre eine deutliche Reduzierung im Vergleich zu den aktuellen iPhone-Modellen. Zum Vergleich: Das iPhone 16 Pro ist 8,25 mm dick, das iPhone 16 fällt mit 7,8 mm etwas schlanker aus.