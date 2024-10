Im Frühjahr wurde bekannt, dass sich Apple TV+ die Doku „Bread & Roses“ gesichert hat. Nun bewegen wir uns langsam aber sicher auf die heiße Phase zu und die Verantwortlichen haben den offiziellen Trailer zur Apple Original Doku veröffentlicht.

„Bread & Roses“: Trailer ist da

Apple Original Films hat den Trailer zu „Bread & Roses“ vorgestellt, einem eindrucksvollen neuen Dokumentarfilm, der einen Einblick in die gewaltigen Auswirkungen bietet, die der Fall Kabuls an die Taliban im Jahr 2021 auf die Rechte und Lebensgrundlagen von Frauen hatte. Rund einen Monat müssen wir uns noch gedulden, bis „Bread & Roses“ am 22. November 2024 weltweit auf Apple TV+ startet.

Der Dokumentarfilm begleitet drei Frauen in Echtzeit bei ihrem Kampf um die Wiedererlangung ihrer Autonomie. Regisseurin Sahra Mani fängt den Geist und die Widerstandskraft der afghanischen Frauen durch eine unverfälschte Darstellung ihrer erschütternden Lage ein.

„Bread & Roses“, eine Präsentation der Eyan Foundation in Zusammenarbeit mit Extracurricular, wird von Jennifer Lawrence und Justine Ciarrocchi zusammen mit Mani produziert, zusammen mit den ausführenden Produzenten Malala Yousafzai und Farhad Khosravi. Mani führt bei dem Film Regie.