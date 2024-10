Apple hat das iPad mini 7 am vergangenen Dienstag vorgestellt und seitdem haben wir noch vor dem Verkaufsstart einige zusätzliche Details (hier und hier) zum kompakten Tablet in Erfahrung gebracht. Ob Apple endlich das hartnäckige Problem des Jelly Scrollings gelöst hat, gehört aber noch nicht dazu. Wie der Six Colors Podcast andeutet, stehen die Chancen jedoch gut, dass Apple den „Gelee-Scroll-Effekt“ in den Griff bekommen hat.

Jelly Scrolling? Was ist das?

Beim Jelly Scrolling handelt es sich um ein spezielles Problem bei der Display-Darstellung, mit dem das iPad mini 6 seit seiner Einführung im Jahr 2021 zu kämpfen hat. Hierbei aktualisiert sich eine Display-Seite schneller als die andere.

Stellt euch Folgendes vor: Ihr scrollt durch einen Artikel und stellt fest, dass sich eine Seite des Bildschirms etwas schneller bewegt als die andere, wodurch ein seltsamer, ungleichmäßiger Effekt entsteht. Das ist Jelly Scrolling – und für viele, die es einmal bemerkt haben, ist es schwer, es nicht mehr zu sehen.

Einige Benutzer haben das Jelly Scrolling auf dem mini 6 als eine Eigenart des Displays hingenommen und sind glücklich mit dem iPad mini geworden, aber für andere wurde es zu einem Problem, das vereinzelt sogar zu Kopfschmerzen führen konnte. Der Effekt tritt am deutlichsten im Hochformat auf und ließ viele Mini-Liebhaber hoffen, dass Apple dieses Problem mit einer neuen Version beheben würde.

Apple könnte das Problem gelöst haben

Nun kommt also das iPad mini 7 und die große Frage lautet: Hat Apple dieses Problem in den Griff bekommen? Laut Jason Snell vom Six Colors Podcast scheint das der Fall zu sein. So erwähnte er, dass Apple „nicht näher spezifizierte Anpassungen“ an der Display-Hardware des iPad mini 7 vorgenommen hat.

Snell ging zwar nicht allzu sehr ins Detail, da noch niemand ein iPad mini 7 in die Hände bekommen hat, aber er deutete an, dass die Hardware „anders“ ist. Anders bedeutet in diesem Zusammenhang wahrscheinlich besser. Und wenn wir Glück haben, bedeutet es, dass das Jelly Scrolling ganz wegfällt.

„Meine Vermutung ist, dass es anders ist. Und vielleicht besser. Und vielleicht verschwindet es“, sagte er. Klingt vorsichtig optimistisch, oder?

Es gibt einige Spekulationen darüber, was Apple tatsächlich getan hat, um das Jelly Scrolling zu verhindern oder zumindest zu vermindern. Gerüchten zufolge könnte Apple die Displayeinheit gedreht oder eine andere Anpassung auf Hardwareebene vorgenommen haben, um etwas gegen diesen Effekt zu unternehmen.

Erste Tests und vielleicht sogar ein Teardown von iFixit werden zeigen, was geändert wurde und wie erfolgreich Apple dabei gewesen ist. Das iPad mini 7 wird am 23. Oktober auf den Markt kommen, und wir rechnen damit, dass kurz vorher die ersten Testberichte erscheinen.