o2 hat eine neue „iPhone 15 Pro Max Sale Out“-Kampagne gestartet. Der Mobilfunkanbieter möchte sein Lager räumen und bietet das iPhone 15 Pro Max zum attraktiven Preis in Kombination mit einem o2-Tarif an. Ihr bekommt das Apple Smartphone in Kombination mit dem o2 Mobile M für nur 37 Euro. Der einmalige Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro wurde komplett gestrichen.

o2 startet „iPhone 15 Pro Max Sale Out“

Auch wenn Apple im vergangenen Monat die neue iPhone 16 Familie angekündigt und auf den Markt gebracht hat, gehört das iPhone 15 Pro Max noch lange nicht zum „alten Eisen“. Der verbaute A17 Pro ist so leistungsstark, dass dieser für die kommenden Jahre gerüstet ist (hier unser iPhone 15 Pro Max Test). Neben dem A17 Pro, der übrigens für Apple Intelligence geeignet ist, hat das iPhone 15 Pro Max noch deutlich mehr zu bieten. Apple setzt bei dem Model unter anderem auf ein 6,7 Zoll OLED-Display, Titan-Rahmen, Dynamic Island, Face ID, 3-fach Kamera mit 48MP Hauptkamera, 4K Videos und vieles mehr.

o2 Mobile M mit 25GB+

Der o2 Mobile M mit 25GB+ dürfte die Bedürfnisse zahlreicher Nutzer erfüllen. Sollte euch das inkludierte Datenvolumen nicht ausreichen, so entschiedet ihr euch für einen „höheren“ Tarif. Der einmalige Anschaffungspreis des iPhone 15 Pro Max bleibt dabei unverändert, lediglich die monatliche Gebühr für den Tarif erhöht sich. Blicken wir etwas näher auf den o2 Mobile M mit 25GB+. Dieser beinhaltet:

4G LTE/5G (max. 300 MBit/s) 25 GB Highspeed-Datenvolumen

+5 GB jedes Jahr mtl. mehr

Allnet-Flat Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

Muss es nicht zwingend das allerneueste iPhone 16 bzw. iPhone 16 Pro sein, dann können wir euch das iPhone 15 Pro Max empfehlen. Das Smartphone ist nach wie vor ein absolutes Top-Modell und wird aktuell von o2 zum reduzierten Preis angeboten.

-> Hier geht es zum iPhone 15 Pro Max bei o2