Wie MacRumors berichtet, geht aus Details des iOS 18.1 Release Candidate hervor, dass Apple bald neue Versionen der Magic Mouse, des Magic Trackpad und des Magic Keyboard veröffentlichen wird.

Magic Mouse, Trackpad und Keyboard in neuer USB-C-Version

Während sich spezifische Details zum neuen Zubehör noch in Grenzen halten, ist eine Änderung sehr wahrscheinlich: die Einführung von USB-C. So hat Apple in seiner gesamten Produktpalette nach und nach den Lightning-Anschluss durch USB-C ersetzt, und nun ist das Mac-Zubehör an der Reihe.

Eine willkommene Änderung steht aller Voraussicht bei der Magic Mouse an. Hier könnte der neue USB-C-Anschluss eine bessere Position erhalten. Denn der Lightning-Anschluss an der Unterseite des Geräts gilt seit langem als suboptimal.

Die Aktualisierung der Magic Mouse, des Magic Trackpad und des Magic Keyboard scheint unmittelbar bevorzustehen. Apple wird voraussichtlich Ende Oktober neue M4-Macs vorstellen, wobei der Verkaufsstart für den 01. November geplant sein soll. Es ergibt Sinn, dass das aufgefrischte Zubehör zusammen mit den neuen M4-Modellen auf den Markt kommt, um das Apple-Ökosystem zusammenhängend zu aktualisieren.

Das Highlight wird wahrscheinlich der neue Mac mini sein. Der kompakte Mac soll ein noch schlankeres Design erhalten, das vom Apple TV inspiriert ist. Während HDMI-, Ethernet- und Kopfhörer-Anschluss erhalten bleiben, wird USB-A wohl zugunsten weiterer USB-C-Anschlüsse eingestellt. Die 14 und 16 Zoll MacBook Pro Modelle werden bis auf das M4-Upgrade voraussichtlich keine großen Veränderungen erfahren. Verbesserungen wie OLED-Displays und dünnere Designs werden frühestens im Jahr 2026 erwartet. Der iMac soll ebenfalls den M4-Chip erhalten.