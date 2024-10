Apple hat bestätigt, dass iOS 18.1 in der kommenden Woche veröffentlicht wird. Das Update bringt die ersten „Apple Intelligence“-Funktionen auf das iPhone und gleichzeitig das weltweit erste umfassende Erlebnis für Hörgesundheit auf die AirPods Pro 2.

Apple bestätigt: iOS 18.1 erscheint nächste Woche

Apple hat verschiedenen Medienvertretern (u.a. Wired) die Möglichkeit gegeben, die neuen Gesundheitsfunktionen der AirPods Pro 2 vorab auszuprobieren. Damit wurde gleichzeitig bestätigt, dass diese mit dem kommenden Update eingeführt werden. Bis dato war es unklar, ob diese mit dem X.1 Update oder einem späteren Update implementiert werden. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass iOS 18.1 in der kommenden Woche veröffentlicht wird. Bis dato wurde der 28. Oktober in der Gerüchteküche kolportiert. Von daher können wir euch nur empfehlen, Anfang kommender Woche Augen und Ohren aufzuhalten.

Neben der Einführung der ersten „Apple Intelligence“-Funktionen zeichnet sich das kommende Update durch die neuen Gesundheitsfunktionen für die AirPods Pro 2 aus. Auf diese hatte Apple im Rahmen seiner „It´s Glowtime“-Keynote in der vergangenen Woche einen großen Fokus gelegt.

Laut der Weltgesundheitsorganisation leben etwa 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt mit eingeschränktem Hörvermögen. Darum bringt Apple ein umfassendes Erlebnis mit Schwerpunkten auf Vorbeugung, Bewusstsein und Unterstützung. Dieses basiert auf jahrelanger Arbeit im Bereich der Hörgesundheit, darunter die Geräusche App auf der Apple Watch, Kopfhörergeräuschpegel auf dem iPhone, Bedienungs­hilfen fürs Hörvermögen sowie die Apple Hearing Study.

Ein Highlight der neuen Gesundheitsfunktionen der AirPods Pro 2 ist sicherlich die wissenschaftlich anerkannte Hörtestfunktion. Ihr könnt innerhalb weniger Minuten euer Hörvermögen zu Hause testen. Der Test ist einfach durchführbar, nutzt ein klinisches Standardverfahren namens Reintonaudiometrie sowie neue Erkenntnisse aus der Akustik und bietet euch ein interaktives Erlebnis. Im Anschluss an den Test erhaltet ihr eine Zusammenfassung der Ergebnisse in Form eines personalisierten Hörprofils für die AirPods Pro. Diese könnt ihr auch mit einem Arzt teilen, um mit diesem über die Ergebnisse zu sprechen.

Das erstellte Hörprofil verwandelt eure AirPods Pro in eine Hörhilfe auf klinischem Niveau. Nach dem Einrichten ermöglicht das Feature personalisierte dynamische Anpassungen, um die Geräusche im Umfeld von Nutzern in Echtzeit für sie zu verstärken. So könnt ihr Geräusche besser wahrnehmen und Gesprächen mit den Menschen in eurer Umgebung besser folgen. Das personalisierte Hörprofil wird zudem automatisch auf Musik, Filme, Spiele und Telefongespräche auf all ihren Geräten angewandt, ohne dass ihr Einstellungen anpassen müsst.

Das dritte Feature der Gesundheitsfunktionen umfasst einen Hörschutz. Die Silikontips ermöglichen eine passive Geräuschminderung, während der H2 Chip aktiv lautere, eher unregelmäßige Geräusche 48.000 Mal pro Sekunde reduzieren kann. Die Reduktion lauter Geräusche ist standardmäßig im Transparenzmodus und im Modus Adaptives Audio aktiv und in einer Vielzahl von lauten Umgebungen hilfreich.