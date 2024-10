Apple hat seine kabellosen Powerbeats Pro Kopfhörer eingestellt. Sie sind nicht mehr im Apple Store erhältlich und wurden von der Beats-Webseite komplett entfernt. Dennoch gibt es Grund zur Vorfreude: Denn die Powerbeats Pro 2 lassen aller Voraussicht nicht mehr lange auf sich warten und kommen mit einigen interessanten neuen Funktionen.

Der Original Powerbeats Pro wird eingestellt

Die Powerbeats Pro hatten einen guten Lauf, als sie im Jahr 2019 auf den Markt kamen und eine sportlichere Alternative zur AirPods-Reihe boten. Mit eingebauten Ohrbügeln für einen sicheren Sitz waren die Powerbeats Pro die erste Wahl für alle, die bei ihren Läufen, HIIT-Sessions oder einfach nur bei intensiven Workouts im Fitnessstudio zusätzlichen Halt brauchten. Die Ohrhörer verfügten über den H1-Chip (der für eine schnelle Kopplung mit Apple-Geräten sorgte), waren schweißresistent nach IPX4 und hielten bis zu neun Stunden pro Aufladung durch.

Aber nach fünfeinhalb Jahren treuer Dienste hat Apple nun beschlossen, dass es Zeit ist, die OG Powerbeats Pro an den Nagel zu hängen. Doch die nächste Version steht bereits in den Startlöchern.

Powerbeats Pro 2: Schlankeres Design, intelligentere Funktionen

In einem kurzen Teaser-Video hatte Apple letzten Monat verraten, dass das Unternehmen nächstes Jahr eine neue Version der Powerbeats Pro auf den Markt bringen wird. Die Ohrhörer sehen ähnlich aus wie die bisherigen Powerbeats Pro, haben aber ein vertikaleres, schlankeres Design.

Wie MacRumors berichtet, zeigte ein Blick in den iOS 18 Code, dass die Powerbeats Pro 2 eine Herzfrequenzüberwachung, Unterstützung für Active Noise Cancellation, 3D-Audio und adaptives Audio bieten werden. Zudem war ersichtlich, dass es die Powerbeats Pro 2 in den Farboptionen: Orange, Lila, Schwarz und Beige geben wird.

Was ist sonst noch zu erwarten? Basierend auf dem, was wir von den letzten Beats-Produkten gesehen haben, erwarten wir eine verbesserte Klangqualität und eine noch längere Akkulaufzeit. Wir rechnen damit, dass Apple auf einen neuen Chip setzen wird, um die plattformübergreifende Kompatibilität mit Android und iPhone zu verbessern. Dabei dürften Ortungs-Funktionen, One-Touch-Pairing und mehr in beiden Ökosystemen unterstützt werden.

Noch kein Veröffentlichungsdatum

Apple hat noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für die Powerbeats Pro 2 genannt, aber wir wissen, dass sie im Jahr 2025 erscheinen werden. In Anbetracht, dass die Original Powerbeats Pro nun aus dem Programm genommen worden sind, ist damit zu rechnen, dass die neuen Ohrhörer Anfang des Jahres erscheinen. Somit sollte es bald eine offizielle Ankündigung von Apple geben.

Nachfolgend noch einmal der Teaser für die Powerbeats Pro 2: