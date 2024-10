Apple hat vor wenigen Augenblicken den Release Canddiate zu iOS 18.1 und iPadOS 18.1 veröffentlicht. Damit befinden wir uns definitiv auf der Zielgerade der Entwicklung der kommenden X.1 Updates. Lange dürfte es somit nicht mehr dauern, bis iOS 18.1, iPadOS 18.1 und Co. für alle Nutzer zur Verfügung stehen.

Release Candidate ist da: iOS 18.1 & iPadOS 18.1

Seit mehreren Wochen arbeitet Apple an iOS 18.1 und iPadOS 18.1. Nun hat Apple das Ende der Beta-Phase eingeläutet und den Release Candidate zu iOS 18.1 und iPadOS 18.1 freigegeben. Damit haben eingetragene Entwickler ein letztes Mal die Möglichkeit, sich mit den X.1 Updates zu beschäftigen. Am Einfachsten kann der Release Candidate zu iOS 18.1 und iPadOS 18.1 direkt am iPhone bzw. iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdates -> Beta-Updates installiert werden. Hierfür muss allerdings die Apple ID eures Entwicklerkontos mit dem Gerät verknüpft sein.

Das Highlight von iOS 18.1 und iPadOS 18.1 wird zweifelsfrei die Einführung der ersten Apple Intelligence Funktionen sein. Dieser werden zum Start allerdings nicht auf dem iPhone und iPad in Deutschland zur Verfügung stehen. Apple Intelligence kann allerdings auf dem Mac auch in Deutschland von Tag 1 an (wenn auch nur auf Englisch) genutzt werden.

Apple selbst gab lediglich zu verstehen, dass die finale Version von iOS 18.1 und iPadOS 18.1 im Laufe des Oktobers veröffentlicht wird. Zuletzt zeichnete sich der 28. Oktober als Termin für die Freigabe ab. Apple hat „nur“ bestätigt, dass iOS 18.1 kommende Woche erscheint, ohne ein konkretes Datum zu nennen.

Update: Der RC zu macOS 15.1, watchOS 11.1, tvOS 18.1, HomePod Software 18.1 und visionOS 2.1 steht auch bereit.