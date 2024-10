Wenn ihr euch schon einmal von eurem iPhone oder Mac ein Passwort vorschlagen lassen habt, ist euch vermutlich auch die Mischung aus Zeichen aufgefallen, die recht durcheinander gewürfelt wirken. Jetzt kommt der interessante Teil: Die Kennwörter von Apple sind nicht völlig zufällig. Hinter der Zeichenfolge steckt viel mehr, als man vielleicht erwartet. Wie Apples Software Engineering Manager Ricky Mondello erklärt, sorgt Apple dafür, dass diese Kennwörter nicht nur sicher sind, sondern auch benutzerfreundlich.

Sichere Kennwörter: Nicht so zufällig, wie man denkt

Die von Apple vorgeschlagenen Kennwörter sind nicht nur einfach ein Haufen zufälliger Zeichen, die von einem Algorithmus zusammengewürfelt werden. Stattdessen sind sie so konzipiert, dass sie unser Leben ein wenig erleichtern – vor allem in den seltenen Momenten, in denen wir sie tatsächlich per Hand eingeben müssen. Ricky Mondello hat nun etwas Licht in dieses Thema gebracht.

In seiner Antwort auf einen Beitrag auf Mastodon erklärt Mondello, dass die von Apple automatisch generierten Kennwörter auf einem bestimmten Muster basieren, um sie einprägsam, praktisch und dennoch sicher zu machen. Er schreibt:

„Damit diese Kennwörter auf suboptimalen Tastaturen wie dem Game-Controller meines Kollegen, […] leichter eingegeben werden können, werden diese neuen Kennwörter von Kleinbuchstaben dominiert. Und um es einfacher zu machen, kurzfristig kleine Abschnitte davon im Kopf zu behalten, um sie auf ein anderes Gerät zu übertragen, basieren die Passwörter auf Silben. Das sind Konsonanten, Vokale, Konsonantenmuster. Nach unserer Erfahrung lassen sich diese Passwörter auf einer fremden, ungewohnten Tastatur viel leichter eingeben, falls dies für einige unserer Nutzer erforderlich sein sollte […] Diese neuen Kennwörter sind also 20 Zeichen lang. Sie enthalten die Standardzeichen, einen Großbuchstaben. Sie werden von Kleinbuchstaben dominiert. Wir verwenden ein Symbol, nämlich den Bindestrich. Wir haben zwei Bindestriche und eine einzelne Ziffer eingefügt.“

Jetzt könnte man sich natürlich fragen: Werden die Passwörter dadurch nicht unsicher? Glücklicherweise ist das hier nicht der Fall. Apple ist es gelungen, ein Gleichgewicht zwischen Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit herzustellen. Diese Kennwörter sind immer noch 20 Zeichen lang, was genug ist, um einen wirksamen Schutz zu bieten. Sie enthalten eine Mischung aus Kleinbuchstaben (die das Kennwort dominieren), einem Großbuchstaben, Bindestriche und einer Ziffer. Die Bindestriche unterteilen das Kennwort in kleine, einprägsame Teile, und die Mischung der Zeichen gewährleistet, dass die Stärke des Kennworts erhalten bleibt.