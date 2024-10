Über das Wochenende hat der japanische Blog Macotakara Fotos angeblicher iPhone SE 4 Dummys veröffentlicht. Diese bestätigen die Gerüchte der letzten Wochen, dass Apple beim kommenden Einsteiger-Modell auf das Design des iPhone 14 setzt. Darüberhinaus wird erstmals eine „Plus“-Option mit größeren Display für das iPhone SE 4 zum Thema gemacht.

iPhone SE 4: Design legt sich am iPhone 14 an

Macotakara (via 9to5Mac) hat mehrere Bilder von iPhone SE 4 Dummys veröffentlicht. Glaubt man daran, dass die Dummys das Original nachempfinden, so zeigt sich, dass Apple beim iPhone SE 4 auf das Design des iPhone 14 setzt. Die Dummys verfügen über eine einzelne Rückkamera, einen Stummschalter anstelle einer Aktionstaste und eine kleinere Displayaussparung inklusive Face ID im oberen Bereich der Front.

Die Abmessungen des Dummys betragen 146.7mm x 71.5mm x 7.8mm. Dies entspricht exakt der Größe des iPhone 14. Weiche TPU-Hüllen, die sich für das iPhone 14 auf dem Markt befinden, passen grundsätzlich für das iPhone SE 4. Allerdings ist der Kameraausschnitt auf der Rückseite zu groß, da da iPhone 14 eine Dual-Kamera besitzt, während dem iPhone SE nur eine einzelne Kamera nachgesagt wird. Während der Stummschalter etwas kleiner als beim iPhone 14 ist, scheinen die Lautstärketasten sowie der Ein-Aus-Schalter gleich groß zu sein.

Kommt ein Plus-Modell?

Glaubt man den Informationen des Blogs, so soll es für das iPhone SE 4 auch ein „Plus“-Modell geben? Orientiert sich Apple auch hier beim iPhone 14, so würde dies eine Display von 6,7 Zoll erhalten. Inwiefern an diesem Gerücht etwas dran ist, oder eben nicht, bleibt abzuwarten. Es ist zumindest das erste Mal, dass wir davon lesen.

Normalerweise – und sollte an den Gerüchte etwas dran sein – tauchen sollte Informationen deutlich früher in der Gerüchteküche auf. Von daher klingt es für uns eher unwahrscheinlich, dass Apple ein iPhone SE 4 Plus anbietet. Wir lassen uns gerne eines besseren belehren.

Was ist bisher zum iPhone SE 4 bekannt?

Egal, ob es eine „Plus“-Option gibt, oder nicht. Wir rechnen damit, dass Apple im Frühjahr 2025 das neue iPhone SE 4 ankündigt. Dabei rechnen wir mit einem 6,1 Zoll OLED-Display, einem A18-Chip, eine einzelne 48MP Kamera auf der Rückseite, Face ID und einen eigens entwickelten 5G-Chip setzt.