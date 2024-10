Wenn ihr euch fragt, wann Apple sein Einsteiger-iPad aktualisiert, dann werdet ihr euch noch rund ein Jahr gedulden müssen. So geht es zumindest aus den Informationen von Mark Gurman von Bloomberg hervor.

Neues Einsteiger-iPad mit Apple Intelligence soll Ende 2025 erscheinen

Über das Wochenende hat Mark Gurman die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit dieser geht er unter anderem darauf ein, dass das iPhone SE voraussichtlich im März 2025 ein Upgrade erhalten und Apple Intelligence unterstützen wird. Das Einsteiger-iPad soll „später im Jahr 2025“ folgen. Der Apple-Insider fügte hinzu, dass bis 2026 fast jedes Apple-Gerät mit Bildschirm Apple Intelligence unterstützen wird.

Sollte sich Apple tatsächlich bis Ende 2025 mit dem iPad (11. Generation) Zeit lasse, so würden rund drei Jahren seit dem letzten Upgrade zurückliegen. Die Verzögerung des Updates könnte auf die technischen Anforderungen zurückzuführen sein, die mit der Implementierung von KI-Funktionen in einem preisgünstigen 349-Dollar-Gerät verbunden sind.

Beim aktuellen iPad (10. Generation) setzt Apple auf den A14-Chip, der mit dem iPhone 12 eingeführt würde. Die logische Wahl für das nächste iPad wäre der A16, der in den iPhone 15-Modellen verbaut ist. Wenn Apple jedoch Apple Intelligence so zugänglich wie möglich machen möchte, wäre wahrscheinlich der A17 Pro-Chip oder der A18-Chip erforderlich.

In der vergangenen Woche kündigte Apple das iPad mini (7. Generation) mit Unterstützung von Apple Intelligence per Pressemitteilung an. Gleichzeitig senkte man den Preis des iPad 10 in Europa und verzichtete auf ein USB-C Netzteil im Lieferumfang. Dies impliziert, dass das iPad 11 noch eine Weile auf sich warten lässt.

Inwiefern Apple in Kürze zu einem Special Event lädt, um neue Macs mit M4-Chip anzukündigen, bleibt abzuwarten. Denkbar wäre ebenfalls eine Ankündigung per Pressemitteilung.