Kurz vor dem Marktstart des neuen iPad mini hat Apple noch schnell eine neue Version von iPadOS 18.0.1 veröffentlicht, die speziell für das iPad mini 7 entwickelt wurde.

iPadOS 18.0.1 für das iPad Mini 7

Wie MacRumors berichtet, bietet das neue Update den gleichen Inhalt wie das iPadOS 18.0.1 Update, das bereits Anfang Oktober veröffentlicht wurde, hat aber die neue Build-Nummer 22A8380. iPadOS 18.0.1 behebt ein Problem mit der Nachrichten-App. Die App kann unter iOS 18.0 unerwartet beendet werden, wenn eine Nachricht mit einem geteilten Apple Watch Zifferblatt beantwortet wird. Zudem wird eine Sicherheitslücke in der Passwörter App geschlossen.

Auf der Launch-Version des iPad mini 7 ist eine Version von iPadOS 18.0 und nicht iPadOS 18.0.1 installiert, weshalb es das Out-of-the-Box-Update gibt. Nächste Woche können Besitzer des iPad mini 7 dann auch auf iPadOS 18.1 aktualisieren. Das Highlight von iPadOS 18.1 wird zweifelsfrei die Einführung der ersten Apple Intelligence Funktionen sein. Diese werden zum Start allerdings nicht auf dem iPhone und iPad in Deutschland zur Verfügung stehen. Apple Intelligence kann allerdings auf dem Mac auch in Deutschland von Tag 1 an (wenn auch nur auf Englisch) genutzt werden.

Die ersten Kunden werden bereits morgen das iPad mini 7 in den Händen halten. Apple hat dem neuen iPad mini einige willkommene Neuerungen spendiert. Mit der Power des A17 Pro Chip, einem 8,3 Zoll Liquid Retina Display und Unterstützung für den Apple Pencil Pro liefert das kleine Kraftpaket jede Menge Leistung im kompaktesten Design der iPad-Familie.