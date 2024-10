Dass Apple dieses Jahr die ersten M4-Macs ankündigen wird, ist ein offenes Geheimnis. Als Veröffentlichungszeitraum wurde bisher Ende Oktober bis Anfang November hoch gehandelt. Nun hat Bloombergs Mark Gurman eine genauere Prognose für uns. Wie Gurman berichtet, lädt Apple derzeit Medienvertreter zu einem Praxistest in Los Angeles ein. Das bedeutet, dass die neuen Macs diese oder nächste Woche vorgestellt werden.

In einem Social-Media-Post hat Gurman nochmal daran erinnert, dass Apple neue MacBook Pro, iMac und Mac mini Modelle in der Pipeline hat. Die Macs sollen alle ein M4-Upgrade erhalten, inklusive Pro und Pro Max Chips für das MacBook Pro und den Mac mini. Zudem sollen neue USB-C-Varianten der Magic Mouse, des Magic Trackpad und des Magic Keyboard veröffentlicht werden.

Das Highlight wird wahrscheinlich der neue Mac mini sein. Der kompakte Mac soll ein noch schlankeres Design erhalten, das vom Apple TV inspiriert ist. Während HDMI-, Ethernet- und Kopfhörer-Anschluss erhalten bleiben, wird USB-A wohl zugunsten weiterer USB-C-Anschlüsse eingestellt.

In einem weiteren Post gibt Gurman an, dass Apple Medienvertreter für „nächsten Mittwoch“ zu einem Test-Event in Los Angeles eingeladen hat. Streng genommen würde dies bereits morgen sein. Es ist zwar wahrscheinlicher, dass er nächste Woche meint, aber wir dürfen gespannt sein.

Apple is hosting a hands on experience next Wednesday in Los Angeles for media/creators. So the new Macs of course need to be announced by then. https://t.co/6sshpckmbL

— Mark Gurman (@markgurman) October 22, 2024