Apple hatte letzte Woche das iPad mini 7 in einer Pressemitteilung ohne viel Wirbel angekündigt – das kam für viele unerwartet. Immerhin war das iPad mini eines der Geräte, die wir eigentlich auf einem Oktober-Event erwartet hatten. Aber das wirft die spannende Frage auf: Wird Apple diesen Monat überhaupt noch ein Event abhalten? Nur weil das iPad mini plötzlich vorgestellt wurde, heißt das nicht, dass eine Präsentation komplett vom Tisch ist. Apple hat nämlich noch ein paar heiße Eisen im Feuer – vor allem die M4-Macs, die definitiv eine Bühne verdienen, wie auch Bloombergs Mark Gurman findet.

Oktober-Präsentation mit neuen M4-Macs

Was könnte Apple noch geplant haben? Nun, alles deutet auf einige spannende M4 Mac-Upgrades hin. Wir sprechen von neuen Versionen des iMac, des MacBook Pro und des Mac mini – vielleicht sogar von einer kompletten Überarbeitung des Mac mini. Passend hierzu scheinen die Lagerbestände zur Neige zu gehen, was in der Regel ein Zeichen dafür ist, dass etwas Neues kommt.

Gurman schreibt:

„Aktuelles zu Macs: Die Lagerbestände in den Apple Retail Stores sind bei iMacs, Mac mini und MacBook Pros, Magic Keyboards, Magic Mouse und Magic Trackpad sehr gering. Ich rechne nach wie vor mit baldigen M4-Upgrades für den iMac und das MacBook Pro sowie mit einer umfassenden Überarbeitung des Mac mini. Ich habe keine Anzeichen dafür gesehen, dass Apple ein großes, iPhone-ähnliches Event in seinem Hauptquartier mit der Presse abhalten wird. Stattdessen erwarte ich, dass sich die Ankündigung auf das Internet konzentriert und die Presse die Möglichkeit hat, das Gerät in die Hand zu nehmen, nicht unähnlich dem ‚Scary Fast‘-Event im letzten Jahr.“

Das angesprochene Event fand am 30. Oktober 2023 statt. In einer großen Online-Präsentation wurden hierbei neue MacBook Pro Modelle und ein neuer iMac vorgestellt. Auch frühere Oktober-Events enthielten verschiedene Mac- und iPad-Ankündigungen, was die Tendenz von Apple zeigt, diese Zeit für Produktvorstellungen zu nutzen, die nichts mit dem iPhone zu tun haben.

Ein weiteres erwähnenswertes Detail: Während Apple den Standard-M4-Chip bereits Anfang des Jahres im iPad Pro eingeführt hat, warten wir immer noch auf die höherwertigen Chips M4 Pro und M4 Max. In der Vergangenheit wurden diese Chips mit Ankündigungen im Event-Stil gepaart, und der Oktober wäre die perfekte Bühne hierfür.