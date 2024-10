Apple hat gestern den Release Candidate von iOS 18.1 für Entwickler und öffentliche Beta-Tester freigegeben. Dadurch erhalten wir einen ersten Blick auf die vollständigen Versionshinweise des Updates, aus denen hervorgeht, dass iOS 18.1 mehrere Fehlerbehebungen für iPhone-Nutzer enthält, darunter auch eine Lösung für die zufälligen Neustarts beim iPhone 16.

Behebung der unerwarteten Neustarts

Manche Nutzer des iPhone 16 oder 16 Pro haben mit unerwarteten Neustarts zu kämpfen. Betroffene Nutzer bemerken, dass das Display des iPhone entweder nicht mehr reagiert oder die Berührungseingabe verlangsamt und das iPhone dann neu startet.

Das Problem scheint in unregelmäßigen Abständen aufzutreten und kann auch Geräte betreffen, die im StandBy-Modus verwendet werden. Einige Benutzer haben 10 bis 20 Abstürze pro Tag beobachtet, während andere Benutzer deutlich weniger Neustarts verzeichnet haben. Apple hat bestätigt, dass das iOS 18.1 Update das Neustartproblem beheben wird, was nun auch in den Versionshinweisen zu iOS 18.1 bestätigt wird.

CarKey, Podcasts und 4K-Videos

Bei einigen Nutzern traten Probleme mit der CarKey-Funktion auf, insbesondere nach dem Wiederherstellen von einem Backup. Das Problem führte dazu, dass die Autoschlüssel beim Entriegeln oder Starten von Fahrzeugen nicht mehr funktionierten. Das Update iOS 18.1 behebt dieses Problem und stellt sicher, dass die digitalen Autoschlüssel wieder zuverlässig funktionieren.

iOS 18.1 enthält auch Fehlerbehebungen für die Podcasts-App. Hier konnte es dazu kommen, dass abgespielte Episoden fälschlicherweise als abgespielt markiert wurden.

Außerdem bemerkten iPhone 16 Nutzer Probleme beim Durchsehen von 4K-Videos mit 60 fps in der Fotos-App. In bestimmten Fällen stotterten die Videos oder führten zu einer Überhitzung des Geräts. Mit iOS 18.1 wurde die „Leistung beim Scrubbing von hochauflösenden Videos“ optimiert, um eine reibungslosere Wiedergabe zu gewährleisten.