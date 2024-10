Apples Hardware-Abteilung bekommt ein Upgrade, und zwar in Form von einigen wichtigen Beförderungen. Wie Bloomberg berichtet, stehen diesmal John Ternus und drei seiner Stellvertreter im Rampenlicht. Ternus, der schon länger das Sagen über Apples Hardwareentwicklung hat, befördert drei seiner Manager zu Vice Presidents: Dave Pakula, Donny Nordhues und Richard Dinh.

Die neuen Vice Presidents: Wer übernimmt welche Aufgaben?

Das Herzstück dieser Neuorganisation liegt in den neuen Verantwortungsbereichen der drei beförderten Manager. Dave Pakula übernimmt nun das Produktdesign für iPad, Apple Watch, Eingabegeräte (wie Mäuse und Tastaturen), Audio-Hardware und die Mac-Teams in China. Er verantwortet somit einen breiten Bereich, was verdeutlicht, wie zentral seine Rolle für die Entwicklung künftiger Apple-Produkte sein wird.

Richard Dinh wird das iPhone-Produktdesign leiten. Das iPhone bleibt nach wie vor das Aushängeschild von Apple und ist das wichtigste Produkt im Portfolio des Unternehmens. Dinh erhält somit eine entscheidende Aufgabe: die Leitung der „iPhone-Roadmap“, die laut internen Aussagen ambitionierter sein soll als jemals zuvor, besonders im Hinblick auf das kommende „iPhone 17 Air“.

Donny Nordhues übernimmt die Rolle des zentralen Programmmanagers für das Hardware-Engineering-Team. Er ist verantwortlich für die „funktionsübergreifenden Initiativen“ und den schwierigen Balanceakt zwischen Kostenoptimierung und Produktqualität. Kosten zu reduzieren, ohne die Qualität zu beeinträchtigen, ist ein anspruchsvolles Ziel, das Nordhues nun umsetzen muss.

Vision Products Group: Mehr Fokus auf Vision Pro

Und was ist mit Ternus selbst? Er übernimmt zusätzlich die Rolle des Leiters der Vision Products Group. Diese Abteilung konzentriert sich auf alles, was mit der Vision Pro und ihren zukünftigen Varianten zu tun hat. Das Mixed-Reality-Headset soll den Markt langfristig revolutionieren – aber es ist klar, dass Apple in diesem Bereich derzeit noch kein Geld verdient. Was fehlt? Ein erschwinglicheres Modell, um den Massenmarkt zu erreichen. Ternus‘ neue Verantwortung zeigt jedoch eindeutig, dass Apple hier große Ambitionen hat.