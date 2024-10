In regelmäßigen Abständen informiert die Deutsche Telekom über ihr Mobilfunknetz. Für gewöhnlich geht es dabei um neu errichtete Mobilfunkmasten, die Erweiterung des 5G-Netzes etc. pp. Am heutigen Tag gibt das Unternehmen allerdings seinen Fahrplan zur Abschaltung des 2G-Netzes bekannt.

Telekom informiert über 2G-Abschaltung

Die Telekom informiert, dass sie beabsichtigt, im Sommer 2028 die veraltete 2G-Technik in den wohlverdienten Ruhestand zu schicken. Konkret hat das Unternehmen den 30. Juni 2028 im Visier. Dann soll das 2G-Netz komplett abgeschaltet und der Weg für modernere und schnellere Technologien freigemacht werden.

Vor über 30 Jahren wurde die 2G-Technologie eingeführt. Diese schuf die technische Grundlage für digitale Mobilfunknetze. Seit mehr als einem Jahrzehnt nutzen Kunden der Telekom das 4G-Netz (LTE). Es ermöglicht nicht nur schnelleres Surfen im Internet, sondern bietet mit VoLTE (Voice over LTE) auch eine hervorragende Sprachqualität.

Seit 2019 ist mit 5G die fünfte Generation des Mobilfunks im Netz der Telekom verfügbar. Mehr als 97 Prozent der deutschen Bevölkerung können bereits von der Geschwindigkeit und der hohen Kapazität im 5G-Netz profitieren. Bis Ende 2025 werden es sogar 99 Prozent der Bevölkerung sein, da die Telekom ihr Mobilfunknetz kontinuierlich ausbaut.

Das aktuell von 2G blockierte Spektrum im Frequenzbereich um 900 MHz setzt die Telekom zukünftig für die wesentlich leistungsfähigeren Technologien ein. Bereiche, die bisher nur über 2G, aber nicht über 4G versorgt sind, bekommen im Rahmen der laufenden Netzmodernisierung schon vor der Abschaltung des 2G-Netzes eine 4G/5G-Versorgung.