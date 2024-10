Wie 9to5Mac berichtet, macht Apple einen weiteren großen Schritt in Richtung Gaming – und dabei geht es diesmal nicht um bessere Grafik oder schnellere Chips. Das Unternehmen scheint an einer neuen, App-Store-ähnlichen App zu arbeiten, die speziell für Spiele entwickelt wurde und darauf abzielt, die Entdeckung von Spielen, soziale Funktionen und ein nahtloses Erlebnis für iOS-Spieler zu verbinden.

Eine Überarbeitung von Game Center? Nicht ganz.

Wenn ihr Game Center jemals auf eurem iPhone oder iPad verwendet habt, wisst ihr wahrscheinlich, dass es … ganz in Ordnung ist, aber Verbesserungspotential hat. Es hilft dabei, den Überblick über die Spielstände und Bestenlisten zu behalten, und gibt die Möglichkeit, einen Blick darauf zu werfen, was die eigenen Freunde spielen, aber es fühlte sich nie wirklich wie eine vollwertige Plattform für Gamer an. Apples neue Spiele-App scheint das Beste aus Game Center und App Store zu übernehmen und an einem Ort zu vereinen – ein zentraler Knotenpunkt für alle Spiele auf iOS.

Diese neue App ersetzt Game Center nicht vollständig. Stattdessen wird sie in das bestehende Game Center Profil integriert und bietet so ein reibungsloseres, zusammenhängendes Erlebnis. Stellt euch vor, dass Apple eine Xbox-ähnliche App für iOS entwickelt, in der ihr eure Spiele sehen könnt, herausfinden könnt, was eure Freunde spielen, in Bestenlisten stöbern könnt und sogar Vorschläge erhaltet, was ihr als Nächstes spielen könnt.

Tabs, Bestenlisten und FaceTime

Die neue Spielezentrale wird über mehrere Tabs verfügen, um alles zu organisieren, was man braucht: einen „Jetzt spielen“-Tab für redaktionelle Inhalte und Spielvorschläge, einen eigenen Bereich für die Spielebibliothek und schließlich Tabs für Freunde und soziale Funktionen. Es geht darum, das Spielen näher an ein soziales, gemeinschaftsorientiertes Erlebnis heranzuführen – etwas, das für viele Gamer immer wichtiger wird.

Interessant ist auch, dass Apple mit der Integration von FaceTime und iMessage in die neue Spiele-App experimentiert. So könnte man seine Freunde per FaceTime anrufen, während man zusammen eine Koop-Mission bestreitet, oder man könnte Spielzüge über iMessage koordinieren, ohne dass eine separate App geöffnet werden muss.

Apple Arcade und mehr

Der neue Spiele-Hub wird Spiele sowohl aus dem App Store als auch aus Apple Arcade enthalten, sodass es einfacher ist, neue und beliebte Spiele an einem einzigen Ort zu entdecken. Arcade-Spiele werden Seite an Seite mit Premium- und Free-to-Play-Titeln zu finden sein, sodass man einen besseren Überblick über das Angebot auf der Plattform erhält, ohne zwischen verschiedenen Bereichen des App Store hin und her springen zu müssen.

Es ist auch davon die Rede, dass spezielle Spiele-Events über die App beworben werden und wichtige Spiel-Updates, Herausforderungen und sogar Erfolge hervorgehoben werden, damit man sie leichter finden kann. Entwickler könnten sogar die Möglichkeit erhalten, in der App Mini-Spiele über App Clips anzubieten – eine Art Spiel-Demo, die keinen vollständigen Download erfordert und einen Vorgeschmack auf das gesamte Spiel gibt. Es klingt, als wolle Apple einen One-Stop-Shop für Gelegenheitsspieler und passionierte Gamer gleichermaßen schaffen.