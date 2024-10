Apple CEO Tim Cook und COO Jeff Williams sind in der laufenden Woche auf Geschäftsreise in China. Dort haben sie nicht nur die eigenen Produkte „beworben“, sondern auch verschiedenen regionale Initiativen besucht. Während der Reise teilt Cook seine Eindrücke auf Weibo.

Apple CEO Tim Cook und COO Jeff Williams auf Geschäftsreise in China

Apple CEO Tim Cook ist gemeinsam mit Apple COO Jeff Williams in China und nimmt sich Zeit, verschiedene Apple Stores, Entwickler, Musiker, Universitäten und einen bekannten Modefotografen zu besuchen.

Cook und Williams trafen sich unter anderem mit Studenten der China Agricultural University und der Zhejiang University und erkundeten, wie sie iPhones und iPads nutzen, um nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu verbessern. Cook dankte dem China Rural Development Fund (CFRD) und allen an der Initiative Science and Technology Backyards Beteiligten für ihre Arbeit zur Förderung von Effizienz und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft.

Bei einem weiteren Termin traf Cook den renommierten chinesischen Modefotografen Chen Man, der Bilder von Cook mit dem iPhone 16 Pro Max machte. Cook verbrachte Zeit mit der Musikerin Lexie Liu, die Einblicke in ihren kreativen Prozess und die Verwendung von Apple-Produkten, darunter iPhone und Mac, gewährte. Cook und Williams besuchten auch Entwickler bei Gala Sports, wo sie eine Demonstration des Spiels NBA Rivals auf dem iPhone 16 miterlebten.

Es ist schon die zweite Geschäftsreise von Tim Cook in diesem Jahr nach China. Nachdem der Apple Chef bereits im März zu Gast war, ist er in dieser Woche erneut in China unterwegs.