Durchaus unerwartet hatte Apple in der vergangenen Woche das neue iPad mini (7. Generation) angekündigt. Dieses feiert am heutigen Tag seinen Verkaufsstart. Die Geräte sind unter anderem im Apple Online Store sowie vor Ort in den Apple Stores und bei Apple Partnern erhältlich. Auch Bei Amazon ist das neue iPad mini 7 bereits erhältlich. Dort sind die Geräte zum Teil schon reduziert. So zahlt ihr für das Einsteiger-Modell nicht 599 Euro sondern 572 Euro.

iPad mini 7 feiert heute Verkaufsstart

Apple hat das iPad mini mit der siebten Generation nicht neu erfunden. Allerdings wurde das Gerät gut und punktuell verbessert. Der Hersteller setzt auf den A17 Pro Chip, der Apple Intelligence unterstützt, ein 8,3 Zoll Liquid Retina Display, Support für den Apple Pencil Pro, eine 12MP Weitwinkel-Kamera mit Smart HDR 4 und mehr. Hier findet ihr die ersten Reviews zum Gerät.

Das iPad mini 7 ist in vier Farben ab einem Preis von 599 Euro bei Apple erhältlich. Die Geräte konnten bereits seit vergangener Woche vorbestellt werden. Heute startet die Auslieferung an Frühbesteller und zudem sind die neuen Modelle ab sofort vor Ort in den Verkaufsregalen.

Bei Amazon bereits mit Rabatt erhältlich

Auch Bei Amazon ist das neue iPad mini 7 bereits bestellbar und auf Lager. Exemplarisch haben wir auch das kleinste Modell geblickt. Das iPad mini 7 Wifi 128GB ist für 572 Euro statt 599 Euro erhältlich. Ihr spart 17 Euro bzw. 5 Prozent. Aber auch viele weitere Speicheroptionen sind bereits reduziert.